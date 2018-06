Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den US-Strafzöllen

Bielefeld (ots) - Noch ist es zu früh, von einem Handelskrieg zusprechen. Aber die Messer werden bereits gewetzt. Derzeit sprechenalle Anzeichen für eine weitere Eskalation des Streits zwischen denUSA und Europa. Die Spirale aus Zöllen und Vergeltungszöllenbeginnt sich seit Freitag zu drehen. Es ist ein Dilemma - vor allem,weil es in diesem Konflikt nur Verlierer geben kann. Was sich inden vergangenen Wochen zwischen den USA und Europa abgespielt hat,ist ein Rückfall in längst überwunden geglaubte Handelsstrukturen,als jeder Staat allein in bilateralen Abkommen versuchte, dasOptimum für sich herauszuholen, und seine eigenen Märkte durch hoheZölle abschottete. Nun erleben wir eine Rückkehr zu diesemunsäglichen Protektionismus. Der Konflikt kommt für Europa zurUnzeit, hat doch die Staatengemeinschaft genug damit zu tun,ihren Zusammenhalt zu sichern. In immer mehr Ländern gelangenEU-kritische Politiker an die Macht, gewählt von frustrierten Bürgern- so wie jetzt in Italien - die sich von Brüssel gegängelt sehen undsich daher von der Gemeinschaftsidee abwenden. Tatsächlich ist die EUin ihrer Existenz mehr denn je bedroht. Außenminister HeikoMaas (SPD) klingt fast hilflos, wenn er erklärt: »Unsere Antwortauf 'America First' kann nur heißen: 'Europe united'.« Europa willkämpfen, zieht aber lädiert in diese schmutzige Schlacht mitUS-Präsident Donald Trump. Mit Vergeltungszöllen auf US-Produkte wieWhiskey, Erdnussbutter und Motorräder will die EU Trump unterDruck setzen - doch um welchen Preis? Harley Davidson hat seinenSitz in Wisconsin - jenem Bundesstaat, aus dem Paul Ryan, derSprecher des Repräsentantenhauses, stammt. Ungewollt schließen dieEuropäer die Reihen hinter dem US-Präsidenten so nur noch fester.Die EU will nicht als der Dumme dastehen und lässt ihre nicht geradeausgeprägten Muskeln spielen. Doch ist diese Strategie wirklich klug?Wird Trump, der Unberechenbare, nicht noch mehr gereizt? Es wäre gut,die Nerven zu bewahren und cool zu bleiben. Die Zölle auf Stahl undAluminium sind ungerecht. Sie verstoßen gegen geltendes Recht. Abersie sind verschmerzbar. Ein Handelskrieg, wenn er sich denn auf dieAutoindustrie ausweiten würde, wäre es nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell