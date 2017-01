Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu US-Botschaft in Israel

Bielefeld (ots) - Es gibt Karikaturisten, die Donald Trump in derPose des römischen Kaisers Nero zeichnen. Während dessen Regentschaftwurden große Teile der antiken Metropole ein Raub der Flammen. Fürdie römischen Gelehrten Seneca und Plinius stand fest, dass Nero fürdie Brandstiftung verantwortlich war. Hat der neue US-Präsidentwirklich Nero-Potenzial? Mit seiner Ankündigung, die US-Botschaft inIsrael von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen zu wollen, legt Trumpnicht nur die Zündschnur an das Pulverfass im Nahen Osten. Damit hälter bereits das brennende Streichholz an die Lunte. Jerusalem ist mehrals die »unteilbare Hauptstadt« Israels und die mögliche Hauptstadteines palästinensischen Staates. Jerusalem geht alle Muslime an,weltweit - und eben nicht nur Palästinenser und sunnitische Araber.1979 führte der schiitisch-iranische Revolutionsführer AyatollahChomeini den Al-Quds-Tag ein. So heißt Jerusalem auf Arabisch. Immeram letzten Freitag des Fastenmonats Ramadan protestieren Muslimegegen Israel. Es ist leicht vorstellbar, was ein Umzug derUS-Botschaft nach Jerusalem auslösen würde. Und da muss man heutenoch gar nicht von einer dritten Intifada und einem Flächenbrandräsonieren. Ob Trump und seine Berater sich der Tragweite ihrerAnkündigung bewusst sind? Wenn die Supermacht USA ihre diplomatischeVertretung nach Jerusalem verlegt, erkennt sie damit den alleinigenjüdischen Anspruch auf die Heilige Stadt an. Das hätte das Ende desGlaubens an die Zwei-Staaten-Lösung und das Ende des stillgelegtenFriedensprozesses zur Folge. Und das wären, zumindest kurzfristig,durchaus beherrschbare Konsequenzen. Kaum zu beherrschen wären dieReaktionen der islamischen Welt,denn der Status Jerusalems ist Sachealler Muslime. Was Trump und seine Leute antreibt, kann nur vermutetwerden. Steckt sein Schwiegersohn Jared Kushner dahinter, der neueChefberater im Weißen Haus? Soll ein Versprechen an Trumps jüdischeWähler eingelöst werden? Vorgeschoben ist der Bezug auf denKongressbeschluss von 1995, der die Verlegung der US-Botschaft nachJerusalem vorsah.Damals, während der Oslo-Verträge, schien eineLösung des Konflikts erreichbar. Heute sind die Zeiten andere. WäreBenjamin Netanjahu ein kluger Ministerpräsident, würde er TrumpsAnsinnen ablehnen. Aber Teile seiner national-religiösen Regierungbegrüßen den Vorstoß. 2017 ist ein symbolisch aufgeladenes Jahr, dasich der Sechs-Tage-Krieg und damit die Besetzung desWestjordanlandes, der Golanhöhen und Ost-Jerusalems zum 50. Maljähren. Daher ist es besonders gefährlich, jetzt in Israel zuzündeln. Trump tut es trotzdem.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell