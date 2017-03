Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu der Türkei-Politik

Bielefeld (ots) - Man muss kein Freund der Türkei sein, um dieSzenen, die sich am Wochenende in den Niederlanden abgespielt haben,für unwürdig zu halten. Da wird die türkische FamilienministerinFatma Betül Sayan Kaya über Stunden in ihrem Auto festgesetzt, alshandele es sich bei ihr um eine international gesuchte Terroristin.Und die bange Frage lautet: Wo soll das alles bloß noch hinführen?Größter Nutznießer solcher Bilder bleibt der türkische Präsident.Konsequent setzt Recep Tayyip Erdogan seinen Kurs der gezieltenProvokationen fort. Vergangene Woche waren die Deutschen um KanzlerinAngela Merkel »die Nazis«, nun werden die Niederländer als»Faschisten« diffamiert. Das ist kein diplomatischer Fauxpas, sonderneine durch nichts zu entschuldigende Entgleisung. Aber offenkundigist auch: Erdogan will die Eskalation nicht nur, er braucht siesogar. Es ist nämlich keineswegs sicher, dass er mit dem Referendumim April Erfolg hat. Deshalb spielt er mit den Emotionen seinerLandsleute. Wo Argumente fehlen, soll es blinder Nationalstolzrichten. Dabei ist der größte Feind einer freiheitlichen undfortschrittlichen Türkei der Präsident selbst. Gleichwohl bleibt dieFrage, wie am besten umzugehen ist mit dem Despoten vom Bosporus. DieKanzlerin hat dafür zuletzt jede Menge mehr oder weniger gutgemeinter Ratschläge erhalten. Vom Verfassungsgericht bis hin zumSPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz finden so ziemlich alle, dasssie mehr »klare Kante« zeigen müsste. Auch eine große Mehrheit derdeutschen Bevölkerung plädiert für eine härtere Linie gegenüber derTürkei. Angela Merkel jedoch macht keinerlei Anstalten, dem zufolgen. Und dafür hat sie Gründe. Einer davon mag dasFlüchtlingsabkommen sein, aber er ist nicht der entscheidende. Dennoft vergessen wird, dass Erdogan selbst großes Interesse amFortbestand dieses Abkommens hat - und sei es nur als Faustpfand.Nein, die Kanzlerin lässt den türkischen Präsidenten gewähren, weilsie überzeugt ist: Wer Erdogans Spiel mitspielt, hat schon verloren.Seiner Intoleranz kann man nicht mit Intoleranz, sondern nur mitgrößtmöglicher Toleranz beikommen. Alles andere ist politischesMuskelspiel. Und nicht zu vergessen: Erdogan ist nicht die Türkei.Die deutsche Politik muss aufpassen, dass sie nicht die Falschenabstraft. Vor allem aber: Zu was soll eine fortgesetzte Eskalation amEnde führen? Die Szenen von Rotterdam waren schon gespenstischgenug. Irgendwann wird man wieder miteinander reden müssen. Es isterstaunlich, dass dies in der aktuellen Debatte eine viel geringereRolle spielt als beispielsweise im Umgang mit Wladimir Putin. Da wirdder Kanzlerin meist zu große Härte vorgeworfen. Offenbar haben dieDeutschen vor Russland deutlich mehr Respekt als vor der Türkei.Angela Merkel indes bleibt sich treu - ob's gerade populär ist odernicht. Auch in einer emotional aufgeladenen Situation agiert sierational-kühl, für viele offenkundig viel zu kühl. Symbolpolitik undgroße Gesten der Macht sind ihr weitgehend fremd, auf Pyrrhussiegeverzichtet sie gern. Und anders als in den Niederlanden wird inDeutschland auch nicht schon an diesem Mittwoch gewählt. MerkelsVorgehen ist durchaus riskant. Auch sie will bald eine Wahl gewinnen.Dafür könnte eine Konfrontation mit Erdogan auf offener Bühnehilfreich sein. Die Kanzlerin aber verweigert das Naheliegende. Malwieder verfolgt sie einen Kurs, der gerade in ihrer CDU und in derSchwesterpartei CSU wie auch von vielen Bürgern als Zumutungempfunden wird. Warum tut sie das? Womöglich, weil sie es bisher mitdiesem, nur vermeintlich schwachen Auftreten außenpolitisch auf eineziemlich starke Bilanz gebracht hat.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell