Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Trumps Pressekonferenz

Bielefeld (ots) - Von »No-Drama-Obama« zu »All-Drama-Trump« - derGegensatz zwischen dem scheidenden und künftigen Präsidenten könntekaum schärfer sein. Während Obama seine »Farewell«-Ansprache inChicago für eine Reflexion über den Zustand der amerikanischenDemokratie nutzte, legte sich Donald Trump bei der erstenPressekonferenz seit seiner Wahl mit den US-Geheimdiensten an.Was auch immer an dem geleckten Russland-Dossier dran ist, TrumpsVergleich mit Nazi-Deutschland schießt weit über das Ziel hinaus. Inkeinem Fall dürfte es sich für ihn als klug erweisen, den offenenKrieg mit den Schlapphüten zu suchen. Eher früher als später wird derkünftige Präsident auf den guten Willen der Geheimdienste angewiesensein.Als töricht dürfte sich aber auch die Entscheidung desOnline-Dienstes »Buzzfeed« erweisen, ungeprüft Verdächtigungen in dieWelt zu setzen. Das ist nicht nur für Profijournalisten in hohem Maßeunseriös, sondern liefert Trump auch noch unnötig Munition, gegen dieaus seiner Sicht »so unfaire Presse« vorzugehen.