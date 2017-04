Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Trumps Handelsdekreten

Bielefeld (ots) - Jetzt macht US-Präsident Donald Trump alsooffenbar Ernst: Dass die Untersuchung der Handelsbeziehungen mitLändern in aller Welt mehr ist als nur ein Prüfauftrag, lässt dasVorgehen gegen vermeintliche Dumpingpraktiken in der Stahlbrancheerahnen. Dass US-Behörden Geld von ausländischen Unternehmen alsSicherheiten bunkern sollen, ist als erster bitterer Vorgeschmack aufall das zu werten, was kommen könnte. Besorgniserregend ist dabei vorallem, dass Trump nicht die Regeln der Welthandelsorganisation WTOeinhält. Einmal mehr soll präsidiales Belieben anerkannteVereinbarungen übertrumpfen. An dieser Stelle muss Trump gestopptwerden. Daran hat vor allem Deutschland ein Interesse. Hier stehenandernfalls Arbeitsplätze auf dem Spiel. Zu einem fairen undehrlichen Handel gehört aber auch, beiderseits des Atlantiks und auchglobal die Regeln immer wieder aufs Neue zu prüfen. So stellt sichdie Frage, ob es richtig und gerecht ist, dass die USA Importautosaus der EU mit einem Einfuhrzoll von 2,5 Prozent belegen, die EUumgekehrt aber zehn Prozent veranschlagt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell