Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Thüringen

Bielefeld (ots) - In vielerlei Hinsicht extrem. So ist diepolitische Situation in Thüringen drei Tage vor der Landtagswahl.Morddrohungen von Rechtsradikalen gegen Spitzenpolitiker. Eine vomrechtsnationalen »Flügel« geprägte AfD, die ihr Ergebnis verdoppelnund zweitstärkste Partei werden könnte. Und eine Regierungsbildung,die - sollte es nicht für Rot-Rot-Grün reichen - kompliziert wirdoder möglicherweise auch gar nicht gelingt. Da erscheint dieTatsache, dass im einstigen Stammland der CDU ausgerechnet die Linkebei einer Landtagswahl erstmals in ihrer Geschichte stärkste Parteiwerden könnte, noch vergleichsweise »normal«. In Thüringen istpolitisch längst nicht mehr alles normal. Erfurt ist nur eineAutostunde von Halle an der Saale entfernt. Der antisemitischeAnschlag vor zwei Wochen hätte überall anders, aber eben auch inThüringen passieren können. Und obwohl die AfD als Gesamtpartei dasKlima in Deutschland vergiftet hat und damit für diese Tat und fürden Mord an Walter Lübcke mitverantwortlich ist, bleiben dieUmfragewerte im Freistaat konstant bei 20 plus x Prozentpunkten. Manfragt sich: Warum nur? Wird die AfD wegen ihrer rechtspopulistischenIdeologie gewählt oder auch aus anderen Gründen? Folgen Menschen derPartei in Thüringen, obwohl jeder mittlerweile wissen sollte, dasssie eine Hochburg des völkischen »Flügels« ist, den derVerfassungsschutz als Verdachtsfall für rechtsextreme Tendenzeneinstuft? Wird die AfD somit wegen oder trotz ihres Anführers Höckegewählt? Nach Meinung des Erfurter Politikwissenschaftlers AndreBrodocz lautet die Antwort: Die AfD wird trotz Höckes gewählt. SeineZustimmung ist weitaus geringer als die anderer Landespolitiker. LautForschungsgruppe Wahlen wird Höcke auf einer Skala von plus bis minusfünf äußerst negativ mit minus 3,5 bewertet. Sogar bei denAfD-Anhängern erhält er lediglich einen Wert von 0,7. Auffällig istnach Meinung des Politikwissenschaftlers, dass Höckes Unbeliebtheitdie Menschen offenbar nicht davon abhält, die AfD zu wählen. Denn siewollen, dass bestimmte Themen wie die Migration im Landtag debattiertwerden. Dafür, meint der Experte, nehmen sie in Kauf, von Höckevertreten zu werden. Ohne ihn würde die AfD allerdings auch nichtzwangsläufig mehr Stimmen bekommen, weil der Rechtsaußen einebestimmte Wählerschaft bediene. Höcke ist somit nicht das einzigeÜbel, sondern auch die AfD selbst, die nach wie vor aus Protestgewählt wird. Bleibt es bei den Umfragewerten, könnten nur Linke undCDU gemeinsam eine Mehrheit ohne Einbeziehung der AfD bilden. DieseKoalition hat die CDU aber bislang abgelehnt. Sollte es am Sonntagnicht für Rot-Rot-Grün reichen, könnte es zu einerMinderheitsregierung kommen, vielleicht wie demnächst auch aufBundesebene.