Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Thomas Tuchel

Bielefeld (ots) - Rein sportlich betrachtet ist Thomas Tuchel beimBVB über fast jeden Zweifel erhaben. Er holte den bestenPunkteschnitt aller Borussia-Trainer und führte den Klub nach vierverlorenen Endspielen in Folge zum Triumph im DFB-Pokal. Außerdem zogdas Team direkt in die Champions League ein. Doch die sportlicheEbene ist nicht allein entscheidend. Gerade in einem Klub mit demLeitspruch »Echte Liebe« kommt es auch auf das Zwischenmenschlichean. Und hier hat Tuchel nicht nur den berühmten »Dissens« mitGeschäftsführer Hans-Joachim Watzke gehabt. Die Aussagen einigerFührungsspieler nach der Ausbootung von Nuri Sahin vor demPokalendspiel sprachen Bände. Tuchel hatte viel Kredit in derMannschaft verspielt. Deshalb war nicht nur Watzke klar: Mit diesemTrainer konnte es nicht weitergehen.