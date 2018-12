Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Thilo Sarrazin

Bielefeld (ots) - »Aller guten Dinge sind drei«, lautet einSprichwort und ein anderes heißt: »Ehre, wem Ehre gebührt.« Im nichtenden wollenden Fall »Die SPD gegen Thilo Sarrazin« treffen beidenicht zu - sie werden sogar in ihr genaues Gegenteil verkehrt. »KeineAufmerksamkeit, wem sie nicht gebührt!« Die Sozialdemokraten hättenbesser nach diesem Motto gehandelt. Denn auch aller schlechten Dingekönnen drei sein. Hier sind sie es. Das nun schon dritteAusschlussverfahren misst dem 73-jährigen Sarrazin eine Bedeutung fürdie Partei bei, die er in der öffentlichen Wahrnehmung längst nichtmehr hat. Und klar ist: Wer an Sarrazin und seine Thesen glaubt, wirdes auch tun, wenn der Mann hochkant aus der SPD fliegen sollte. Dannerst recht sogar! Wer es aber anders sieht, denkt sich jetzt schonseinen Teil. Die Sozialdemokraten und ihr Mitglied Sarrazin habensich so voneinander entfremdet, dass man ein ziemlicher Träumer seinmuss, um zu glauben, der Ausschluss brächte der Partei verlorengegangene Sympathien zurück. Dafür nimmt die SPD ein erheblichesProzessrisiko in Kauf. Es dürfte einige Mühe machen, zu beweisen,dass Sarrazin der Partei tatsächlich »schweren Schaden« zufügt, wieGeneralsekretär Lars Klingbeil vollmundig mitteilen ließ. Denn ausgutem Grund sind die Hürden für einen Parteiausschluss sehr hoch. Derfrühere Ministerialbeamte, Staatssekretär, Senator und Bundesbankerhingegen dürfte hocherfreut sein über die neuerliche kostenlose PR.Für das Weihnachtsgeschäft kommt der abermalige Rauswurf-Beschlusszwar reichlich spät, aber besser späte Werbung als gar keine. Nottut's offenbar: Zuletzt dümpelte die Auflage seines jüngsten Buches»Feindliche Übernahme« auf Platz 15 in der Bestseller-Liste. Daszeugt dann doch von einem einigermaßen überschaubarenPublikumsinteresse an der Frage, ob und wie der UntergangDeutschlands durch die muslimische Invasion noch verhindert werdenkann. Sarrazin könnte fast geneigt sein, auf den Parteiausschluss zuhoffen, denn dann wird er für seine Anhänger endgültig zum Märtyrer.Scheitert aber das dritte Ausschlussverfahren, bleibt er für sieimmer noch ein Held. Ein Held, dem die einstmals so stolze SPDoffenkundig nichts anhaben kann. Aber egal, wie es ausgehen mag - dieAufmerksamkeit, die Sarrazin so oder so zuteil wird, ist nicht zuverachten. Eine Expertenkommission nur zur Begutachtung seinesWerkes, Presseerklärungen, zahllose Berichte und ungezählte Klicks imInternet. Das muss man als Sozialdemokrat im Jahr 2018 erst einmalhinbekommen. Bleibt bloß die Frage: Was um alles in der Welt treibtdie SPD an? Thilo Sarrazin hat in diesem Ausschlussverfahren nichtszu verlieren, die Partei sehr wohl. Aber das passt ja irgendwie zurSPD dieser Tage.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell