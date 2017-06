Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Studienabbrecher

Bielefeld (ots) - An Universitäten brechen 32 Prozent derStudenten ihr Studium ab, an Fachhochschulen 27, innaturwissenschaftlich-mathematischen Studiengängen sind es sogar nochviel mehr.Der Veröffentlichung dieser Zahlen muss jetzt eine tiefgehendeAnalyse durch Bildungsverantwortliche folgen. Die Begründung, vielejunge Menschen wüssten eben noch nicht genau, für was sie sichinteressierten, greift zu kurz. Vielleicht stimmt sie auch gar nicht.Denn ein Abiturient, der sich für Physik oder Chemie einschreibt, tutdas wahrscheinlich kaum aus dem hohlen Bauch heraus, sondern ganzbewusst.Möglicherweise beginnt das Problem ja nicht erst an den Unis. Warfrüher ein Abitur mit einer Eins vor dem Komma eine Seltenheit, istdas heute nichts Besonderes mehr. Die Traumnote 1,0 gab's 2002 inBerlin 17 Mal, zehn Jahre später 234 Mal - bei annähernd gleicherSchülerzahl. Das nährt den Verdacht, dass die Anforderungen an denSchulen sinken. Wenn gleichzeitig die Universitäten ihr Lehrprogrammstur durchziehen, ist der massenhafte Studienabbruch programmiert.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell