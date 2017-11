Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Strompreisen

Bielefeld (ots) - Es bleibt ein Ärgernis und ein schwer zulösender Widerspruch: Während an den Strombörsen wegen desÜberangebots die Preise in den Keller rauschen, müssen Verbraucherin Deutschland für Energie aus der Steckdose weiterhin relativ hohePreise schlucken. Schuld daran: EEG-Umlage, steigendeNetzentgelte und Energieversorger, die die Preisvorteile nichtweitergeben. Inzwischen weiß jeder, dass die Energiewende teuer ist.Strom aus Wind, Sonne und Biogas werden gefördert - und die Kostenauf alle Haushalte umgelegt. Damit erhalten wir den paradoxenUmstand, dass Strom desto teuerer wird, je mehr Ökostrom erzeugtwird. Es wird Zeit, diesen Umlage-Verteilungsschlüssel zuentschärfen. Für alle, die nicht so lange warten wollen, gibt esbereits eine Möglichkeit, die Stromkosten zu senken. VieleHaushalte haben noch einen vergleichsweise teurenGrundversorgungstarif - den sollte man kündigen und einen anderenTarif wählen. Oder aber: Verbraucher wechseln gleich ihrenEnergielieferanten. Als Anreiz gibt es Prämien oder Boni.Vergleichsportale im Internet helfen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell