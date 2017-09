Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Stress bei Schülern

Bielefeld (ots) - Nein, neu ist das Thema nicht. Stress beiSchülern gibt es schätzungsweise, seitdem es Schüler gibt. Da mögendie Kinds und Teens von heute nur einmal mit den Eltern oderGroßeltern reden, die sich auch schon von den Anforderungen, dieSchule mit sich bringt und den Erwartungen, die Eltern hegen, unterDruck gesetzt fühlten. Erschreckend scheint, dass nahezu die Hälfteder Schülerinnen und Schüler unter diesem negativen Stress leidet -wobei die Frage offen bleibt, ob das früher anders war, oder nurnicht so detailliert erhoben wurde. Allerdings spricht auch jedeLogik dafür, dass die junge Generation einfach exakt jene ungesundeTradition fortsetzt, die ihnen die Eltern vorlebt. Krankenkassenwissen es: Psychosomatische und psychische Erkrankungen, resultierendaus Stress am Arbeitsplatz, sind längst der häufigste Grund fürKrankschreibungen. Gestresste Eltern machen gestresste Kinder - unddiese sind zudem all den Reizüberflutungen einer multimedialen Weltausgesetzt. Wer sich davon freimachen kann, hat wohl den erstenSchritt in die richtige Richtung gemacht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell