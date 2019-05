Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Sozialismus-Thesen des Juso-Chefs

Bielefeld (ots) - Nein, die Jugendorganisation der SPD ist nichtdazu da, der Mutterpartei nach dem Mund zu reden. Aber was auch immerJuso-Chef Kevin Kühnert zu seiner Utopie eines neuen Sozialismusgebracht haben mag, im Berliner Willy-Brandt-Haus wie auch bei derVorsitzenden Andrea Nahles persönlich werden alle Alarmglockenschrillen. Das dürfte so ziemlich das Letzte sein, was sich dieSozialdemokraten für die heiße Phase der Wahlkämpfe in Europa und inBremen gewünscht haben. Kevin Kühnert macht die SPD lächerlich.Johannes Kahrs, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Hamburg undVorsitzender des einflussreichen Seeheimer Kreises, der vorundifferenzierten und mitunter auch unflätigen Kommentaren nichtgefeit ist, hat in diesem Fall Recht, wenn er per Twitter überKühnert schreibt: »Was für ein grober Unfug. Was hat der geraucht?Legal kann es nicht gewesen sein.« Große Firmen kollektivieren,private Immobiliengeschäfte verbieten - geht es nach Kevin Kühnert,so dürfte die DDR lieber heute als morgen wieder auferstehen. Der29-Jährige hat sie ja auch nicht erlebt - und nicht erleiden müssen.Andernfalls wüsste er, dass allein der Begriff »demokratischerSozialismus« ein Widerspruch in sich ist. Wer's nicht glauben mag,dem sei ein Ausflug zum Beispiel nach Kuba, Venezuela oder Nordkoreaempfohlen. Doch Kühnert gibt sich gänzlich ungerührt: »Ich findenicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraumanderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten«, hat er imInterview mit der Wochenzeitung »Die Zeit« gesagt. Das jedoch läuftim Resultat darauf hinaus, dass als Alternative zum Eigenbesitz vonImmobilien (den Kühnert auch nicht favorisiert) nur die Vermietungdurch den Staat bleibt. Verfolgt man diesen Gedanken konsequentweiter, kommt man um die Zwangsenteignung aller privater Vermieternicht herum. Wahnsinn. Und: der Staat als besserer Unternehmer? Dashat noch nie funktioniert. Nein, Kühnerts Idee ist nichts als eingefundenes Fressen für den politischen Gegner. Zudem diskreditierenseine Gedankenspiele die in Sachen Wohnungsbau wahrlich mehr alsberechtigte Kritik am Versagen der öffentlichen Hand. Prompt lässtsich CSU-Politiker Andreas Scheuer kraftmeierisch über denJuso-Chef aus. Dabei wäre es viel besser, Scheuer würde seinen auchfür Bauen und Wohnen zuständigen Parteikollegen undBundesinnenminister Horst Seehofer dazu bringen, im Verbund mit denInnenministern der Länder einen Kurswechsel beim sozialenWohnungsbau anzustoßen. So jedoch wird nur wieder auf der Welle derEmpörung geritten, während die Wohnungsnot wächst und wächst. Auchdas ist ein Grund, warum sich so viele Menschen von der Politikabwenden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell