Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Sonntagsöffnung von Geschäften

Bielefeld (ots) - Das Tauziehen um die Sonntagsöffnung vonGeschäften entwickelt sich immer mehr zum Dauerstreit. Spätestensseitdem die Gewerkschaft Verdi geplante verkaufsoffene Sonntage mitKlagen - auch in Ostwestfalen-Lippe - teilweise kurz vor dem Termingekippt hat, brennt dem Handel das Thema ganz gewaltig unter denNägeln. Die Verlässlichkeit, mit vier oft umsatzstarken Sonntagen imJahr planen zu können, ist inzwischen dahin. Das treibt dieEinzelhändler verständlicherweise um - gerade in Zeiten, in denenKunden im Internet rund um die Uhr einkaufen können. Doch ist einevöllige Freigabe der Ladenöffnung die wahre Lösung? Nicht wirklich!Das Resultat wäre ein Flickenteppich, wie er schon jetzt in mancherInnenstadt oder sogar Einkaufsstraße zu beobachten ist: EinigeGeschäfte haben noch geöffnet, andere schon oder ganz geschlossen.Solch ein Mix schreckt Kunden eher ab. So sollte sich der Handelbesser auf eine Minimallösung besinnen: Die Forderung nach vierverkaufsoffenen Sonntagen ohne Anlassbezug - damit endlich wiederRechts- und Planungssicherheit herrscht. Für alle Beteiligten.