Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Silvestern in Köln

Als Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) imvergangenen Jahr den Kölner Polizeipräsidenten Wolfgang Albers nachder Silvesternacht 2015 in die Wüste schickte, war das einBauernopfer. Denn Albers hatte vor der Silvesternacht Verstärkungangefordert, die ihm die Landesbehörde aber nicht in gewünschterStärke gewährte. Jetzt hätte der Minister tatsächlich Grunddurchzugreifen, und zwar gegen den neuen Kölner PolizeipräsidentenJürgen Mathies. Er hat nach dem Jahreswechsel mehrfach behauptet,dass Silvester 2016 erneut mehrere hundert Nordafrikaner nach Kölngekommen seien. Niemand hat an seinen Worten gezweifelt, auch dieseZeitung nicht. Seit Freitag steht fest: Es ist zwar möglich, dass zuSilvester 2016 mehrere hundert Nordafrikaner in Köln waren. Aber: Daskann bis zum heutigen Tage niemand mit Sicherheit behaupten. Selbstdie Kölner Polizei räumt ein, nur 30 Männer als Nordafrikaneridentifiziert zu haben. Dass Kölns Polizei vor dem Hintergrund derSilvesternacht 2015 erneut ungeprüfte Meldungen herausgab, ist nichtzu entschuldigen.