Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Sicherheitspannen an Flughäfen

Bielefeld (ots) - Erst München, jetzt Frankfurt: DieSicherheitspannen zur Haupturlaubszeit machen deutlich, wie anfälligder Flugverkehr geworden ist. Ein weiter wachsender Massentourismusund die mit der Terrorgefahr verstärkten Sicherheitsvorkehrungenbringen das System ans Limit. Im minutenscharf getakteten Flugbetrieblassen sich solche Pannen nicht mehr so einfach ausbügeln. Klar ist:In beiden Fällen haben die Verantwortlichen richtig gehandelt, alssie die Terminals sperrten - zumal in Frankfurt ja tatsächlich einSprengstoffspürgerät anschlug. Niemand möchte, dass potenzielleGefährder unbehelligt in ein Flugzeug steigen. Klar ist aber auch:Solche Pannen lassen sich nur eindämmen, wenn das Sicherheitspersonalmit voller Konzentration bei der Sache ist. Das aber geht nur, wennausreichend viel Personal eingesetzt wird. Doch sowohl Flughäfen alsauch Fluglinien scheuen hohe Nebenkosten. In Zeiten, da das Ticketoft billiger ist als die Taxifahrt zum Flughafen, wird auf jeden Centgeachtet. Den Preis zahlen die Passagiere allerdings so oder so.München und Frankfurt haben es gerade erwiesen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell