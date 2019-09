Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Senftleben

Bielefeld (ots) - Die Ankündigung des Rückzugs ist nichtüberraschend. Überraschend ist der späte Zeitpunkt. Fünf Tage hatIngo Senftleben gebraucht, um die persönlichen Konsequenzen aus einemWahlergebnis zu ziehen, das er maßgeblich zu verantworten hat. 15,6Prozent der Stimmen holte die CDU in Brandenburg. Ein Verlust von7,4 Prozentpunkten gegenüber 2014. Dass es in Potsdam einenMachtkampf brauchte, um Senftleben zur Demission zu bewegen, sprichtnicht für Einsicht. Natürlich lässt sich das desolate Ergebnis aufBerlin schieben. Der Öko-Trip der Union machte es demCDU-Spitzenkandidaten in der Braunkohleregion gewiss nicht leichter.Und einen Amtsbonus wie Sachsens Ministerpräsident MichaelKretschmer hatte er auch nicht. Trotzdem war sein Scheiternhausgemacht. Vor der Wahl hatte er eine Koalition mit der Linkennicht ausgeschlossen. Ein Kardinalfehler, den Mike Mohring vor derWahl in Thüringen am 27. Oktober nicht wiederholen sollte. Wenn ergut beraten ist, distanziert er sich klar von Schleswig-HolsteinsMinisterpräsident Daniel Günther (CDU), der von der CDU im OstenOffenheit für Koalitionen mit der Linken fordert.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell