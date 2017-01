Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Schützenvereinen

Bielefeld (ots) - Fünf Schützenvereine analysiert das Projekt»Tradition im Wandel« der Uni Paderborn. Anfragen gab es von mehr als50. Das zeigt, dass die Schützenvereine erkannt haben, dass siemoderner werden und sich die Frage stellen müssen: Wie wirken wirnach außen? Das heißt keineswegs, dass sie ihr Wertefundamentaufgeben müssen. Heimatliebe, wenn nicht provinziell verstanden, istetwas Positives. Dagegen kann mit dem Wort »Sitte« heute kaum nochjemand was anfangen. Schützenvereine werden auch künftig alsGemeinschaft stiftende Instanz in den Dörfern gebraucht, zumal dortmehr und mehr Infrastruktur wegbricht. Gleichzeitig können sie sichdie Ausgrenzung beispielsweise von Homosexuellen nicht mehr erlauben.Das würde sie nicht nur in den Augen aufgeklärter junger Leutevöllig diskreditieren. Schützenvereine sollten die strengeKleiderordnung überdenken, die finanziellen Hürden für Menschensenken, die einmal König werden möchten, und das nachahmen, was dieGütersloher Schützengesellschaft von 1832 gerade beschlossen hat:Dort dürfen jetzt - nach 185 Jahren - auch Frauen auf den Vogelschießen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell