Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Schröder und Rosneft

Bielefeld (ots) - Da ist er wieder, der alte Basta-Stil: »Es gehtum mein Leben, und darüber bestimme ich - und nicht die deutschePresse.« Schluss! Aus! Diskussion beendet! Trotz aller Kritik wirdAltkanzler Gerhard Schröder in den Aufsichtsrat des russischenÖlkonzerns Rosneft einziehen - wohl sogar den Vorsitz übernehmen. Derpolitische Kollateralschaden dieser »privaten« Entscheidung Schrödersist groß. Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, wenn Politiker etwasvon Wirtschaft verstehen und wenn dieses Wissen von Unternehmengeschätzt wird. Doch Rosneft geht es nicht um das Wissen undvermutlich nicht einmal um das persönliche Netzwerk, über dasSchröder auch noch mit 73 Jahren verfügt. Rosneft, mehrheitlich inrussischem Staatsbesitz, macht mit dieser Personalie Außenpolitik.Indem der »Genosse der Bosse« sich vor den Karren des Kremls spannenlässt, fällt er nicht nur der deutschen, sondern der gesamtenwestlichen Außenpolitik in den Rücken. Eine solche Illoyalität stehteinem Mann, der seine Apanage vom deutschen Steuerzahler erhält,schlecht an. Zwar muss er als Rentner nicht schweigen. Doch derAltkanzler hätte andere Möglichkeiten und Wege, sein Missfallen anden Sanktionen gegen Russland bei denen zur Sprache zu bringen, dieheute Verantwortung tragen. Schröders Engagement ist aber nicht nurilloyal, es ist auch unmoralisch. Rosneft ist nicht irgendeinRohstoffkonzern. Das zeigt sich schon daran, dass diese Personalievon Regierungschef Dmitri Medwedew persönlich bekannt gegeben wurde.Rosneft-Vorstandschef Igor Setschin ist ein Gefolgsmann von PräsidentWladimir Putin. Der Aufstieg des Konzerns zur heutigen Größe begannmit der Einverleibung von Yukos. Dessen Gründer Michail Chodorkowskibüßte für seine Gegnerschaft zu Putin mit einem unfairen Verfahrenund mehrjähriger Gefängnishaft. Aktuell stützt der Konzern das Regimein Venezuela mit einem Milliardenkredit. Und dann ist da noch dieserandere Deutsche, der schon Mitglied im Rosneft-Aufsichtsrat ist:Matthias Warnig hat von 1974 bis 1990 in der DDR hauptberuflich fürdie Stasi gearbeitet. Wie üblich kommt jetzt der Ruf nach demGesetzgeber - zumal Ex-Bundespräsident Christian Wulff bei seinemEngagement für eine türkische Textilfirma auch nicht geradeFingerspitzengefühl beweist. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wennehemalige Politiker noch als Publizist, Redner oder Berater tätigsind. Doch es kommt darauf an, wem sie zur Seite stehen und aufwelche Weise. Engagements bei der EU, den UN, einer Kirche oderGewerkschaft und in einem Privatunternehmen sind auf jeden Fallanders zu bewerten als bei einem ausländischen Staatskonzern. Dasweiß Schröder - mag er jetzt noch so über seine Kritiker herziehen.Sein Mandat bei Rosneft ist illoyal und unmoralisch. Basta!