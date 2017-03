Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Schottland

Bielefeld (ots) - Es war ein Schock für viele Europäer im Juni2016, dass die Briten nicht bei ihnen bleiben wollten. Noch größerwar der Schreck für viele Schotten, dass die Engländer und Walisersie mit dem Referendum aus der Europäischen Union warfen. Zwei Jahrevorher, im September 2014, hatten die Schotten sich noch knapp fürden Fortbestand des Vereinigten Königreichs entschieden. DieZugehörigkeit zur EU hatte bei der Abwägung von Vor- und Nachteileneine Rolle gespielt - und nun das! Für viele nationalbewussteSchotten sind beide Abstimmungen verkehrt ausgegangen. Da liegt derWunsch nahe, das leidige Geschehen zu korrigieren. Diese Stimmungnimmt Nicola Sturgeon mit ihrem Vorstoß auf. Aber über welcheOptionen will die schottische Regierungschefin ihre Landsleutezwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abstimmen lassen? Angesichtsdes unkalkulierbaren Brexit-Prozesses ist nicht sicher, was diebritische Premierministerin Theresa May bis dahin mit Festland-Europaausgehandelt hat. Von der Zulassung über die Ausgestaltung bis zumAusgang eines Referendums ist alles ungewiss. Nur die nationalenGefühle, die sind sicher.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell