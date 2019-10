Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Schlachthöfen

Bielefeld (ots) - Noch ist der Fall des hessischenWurstherstellers Wilke nicht vollständig aufgearbeitet, da dürfteeine weitere Nachricht aus der Branche Tausende Verbrauchererschüttern: Nach einer Kontrollaktion stellten die Behörden inden Schlachthöfen in NRW unhaltbare Arbeitsbedingungen fest.Überlange Arbeitszeiten und Ausbeutung vor allem osteuropäischerArbeiter - das sind die zentralen Ergebnisse der Überprüfung. Damithat sich der schlechte Ruf, der seit Jahren auf den Betriebenlastet, bestätigt. Das ist nicht nur schade, es ist aucherschreckend. Wer gemeint hätte, die Gesellschaft in Deutschlandwäre im 21. Jahrhundert schon weiter, sieht sich enttäuscht. DieSituation bleibt prekär. Natürlich nehmen Werksvertragsarbeiter ausOsteuropa das Geld für Überstunden gerne mit. Aber16-Stunden-Schichten, in denen mit Messern oder Sägen hantiertwird, sind nicht nur gefährlich, sie sind hierzulande schlicht nichterlaubt. Es ist gut, dass das Ministerium den Finger in die Wundegelegt hat. Noch besser wäre es, wenn die Politik nun dieKonsequenzen zieht. An mehr Kontrollen und höheren Strafen beiVergehen führt kein Weg vorbei.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell