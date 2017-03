Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu der Saarland-Wahl

Bielefeld (ots) - Dieses Ergebnis ist ein Paukenschlag: Die CDUbejubelt im Saarland einen klaren Wahlsieg, die SPD gibt sichentsprechend zerknirscht. Die Frau des Abends heißt AnnegretKramp-Karrenbauer - und vom ominösen »Schulz-Effekt« fehlt jede Spur.Rot-Rot bleibt nur ein kurzer Traum, und die Grünen fliegen gleichganz aus dem Landtag. Es ist zwar nur die erste Etappe imSuperwahljahr 2017, aber die geht klar an Bundeskanzlerin AngelaMerkel und die Union. Die Sozialdemokraten dagegen müssen frühlernen, dass es nicht reicht, nur sich selbst zu begeistern. AnnegretKramp-Karrenbauer triumphiert auf ganzer Linie - und sie tut es wiebei ihr nicht anders zu erwarten: ziemlich leise, ziemlich nüchtern,ziemlich bescheiden. Im Alleingang stoppt die 54-Jährige denSchulz-Zug - jedenfalls fürs Erste. Keine Frage: Dieser Erfolg gehtauf das Konto der Ministerpräsidentin, die an der Saar überausbeliebt ist und zwar bis weit in die Reihen des politischen Gegnershinein. »Das ist ein Ergebnis, das der CDU Mut macht«, bringt esKanzleramtsminister Peter Altmaier, selbst ein Saarländer, wohl ambesten auf den Punkt. Denn genau dieser Mut schien der Partei zuletztdoch arg abhanden gekommen zu sein. Zugleich dürfte die Erleichterungriesig sein, dass ein Martin Schulz allein noch keine Wunder bewirkt.Und dann ist da ja auch noch der nicht ganz unwichtige Aspekt, dassman mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine weiter erfolgreiche Frau inden eigenen Reihen hat, die da sein könnte, wenn Angela Merkel malnicht mehr da ist - oder nicht mehr da sein will. Aber auch ganzkonkret gibt diese Wahl der CDU neue Hoffnung: Erstaunlich istbeispielsweise, wie viele vormalige Nichtwähler die Christdemokratenan der Saar für sich gewinnen konnten. Nicht mit »asymmetrischerDemobilisierung«, sondern mit echtem Wahlkampf. Nicht mit plattenParolen, sondern mit einem klaren Plan, der das kleine Saarlandzuletzt - nicht nur bei den Verhandlungen um denLänderfinanzausgleich - erstaunlich gut wegkommen ließ. Das dürfteauch im Konrad-Adenauer-Haus aufmerksam registriert worden sein. DieWähler wollen eben wissen, für was eine Partei steht. Apropos Berlin:In der CDU-Parteizentrale herrschte gestern eine Stimmung, als habeman gerade die Bundestagswahl gewonnen. Die ungläubige Freude, dergrenzenlose Jubel und manch stille Genugtuung verrieten aber nichtzuletzt auch, wie groß bei der Union die Angst vor einem Fehlstart indieses Superwahljahr 2017 gewesen sein muss. Und jeder weiß: InSchleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen, wo die nächsten Wahlenanstehen, hat die CDU deutlich schlechtere Chancen. Der Weg bis zum24. September bleibt weit, und das Rennen ist offen wie lange nicht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell