Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Ritalin

Bielefeld (ots) - Die Leitlinie der Experten für den Umgang mitder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) liest sichso, als hätten die Hersteller des Medikaments Ritalin das Papierselbst geschrieben. Litt der Zappelphilipp im »Struwwelpeter« 1844etwa schon an ADHS? Hätte Autor Heinrich Hoffmann, selbst Arzt undPsychiater, das Buch in Gänze gar nicht schreiben können, wenn es im19. Jahrhundert schon Ritalin gegeben hätte? Eltern, die vonErzieherinnen oder Lehrerinnen gesagt bekommen, dass ihr Kind (ingroßer Mehrzahl sind es Jungen) ein auffälliges Verhalten zeige undwomöglich hyperaktiv sein könnte, sollten mindestens zweiArztmeinungen einholen. Denn die Diagnose muss zu 100 Prozentstimmen, wenn Kindern Ritalin verabreicht werden soll. Eltern machensich diese Entscheidung nicht leicht, und die Skepsis sollte auchüberwiegen. Es gibt sicher Fälle, in denen der WirkstoffMethylphenidat hilfreich ist. Aber es bleibt das ungute Gefühl, dassin manchen Kitas und Schulen aus frechen Jungen verhaltensmäßig braveMädchen gemacht werden sollen. Das sollten Eltern verhindern.