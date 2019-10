Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Rassismus, Politik und Sport

Bielefeld (ots) - Als Pierre de Coubertin und seine Mitstreiterdie Wiederbelebung der Olympischen Spiele vorantrieben, sahen siedarin auch die Chance, Völker und Nationen der Welt einandernäherzubringen. So sollten nationale Egoismen überwunden und zuFrieden und internationaler Verständigung beigetragen werden. DieBegründer der modernen Sportbewegung wollten weg von der altenKörperertüchtigung, deren vorrangiges Ziel es ja war, junge Männerwehrtüchtig zu machen. Doch schon die Gründerväter grenzten aus.Auch sie waren eben nicht frei von Standesdünkeln. 1936 verloren dieOlympischen Spiele endgültig ihre Unschuld: In Berlin wurde dienoble Idee sichtbar von der Politik missbraucht. Und die Politikließ den Sport nicht mehr aus ihren Fängen. 1976 fehlten 16afrikanische Länder in Montreal, weil Neuseeland den Boykott gegenSüdafrika gebrochen hatte. 1980 in Moskau fehlten große Teile derwestlichen Demokratien, vier Jahre später revanchierte sich derOstblock. Und die Verbindungen zwischen Sport und Politik werden ehergrößer denn kleiner. Ohne Zustimmung der Regierenden gibt es keineGroßveranstaltungen. Und auch kein Geld, sie überhaupt austragen zukönnen. Zwar dürfen Politiker und Staatsoberhäupter keinen direktenEinfluss in Sportverbänden haben, aber hinter den Kulissen ist vielesmöglich. Zur nationalen Erhöhung sind Sportevents die perfekte Bühne,die vor allem von Nicht- oder Scheindemokraten weidlich genutzt wird,um ihr Ansehen und damit auch ihre Anhänger zu mobilisieren. Erstkommt der Sieg auf dem Platz - und dann im Feld. Man hatte gehofft,dass wenigstens der Rassismus, der sich vor allem rund um den Fußballaustobt, eingedämmt sei. Doch wie Aleksander Ceferin, Chef derEuropäischen Fußballunion, zu Recht sagte: Das ist ein Trugschluss.Am Montag in Sofia, im September in Cagliari. Opfer damals: RomeluLukaku von Inter Mailand. Das Sportgericht verhängte keineStrafe gegen den gastgebenden Klub. Begründung: Die Ordner hätten dieAffenlaute nicht als diskriminierend empfunden. So wird man der Sachenicht Herr. Wobei man es könnte. Die Regeln, die sich die Sportlerfür Dinge verpasst haben, die auf und neben dem Platz passieren,geben es her. Es fehlt nur die konsequente Umsetzung. Geisterspieleetwa wirken deutlich mehr als Geldstrafen. Eine bereits zugesagteWM oder Olympia wieder entziehen, das würde auf der Welt zwar nichtfür Frieden und Freiheit sorgen, aber es würde den Menschen, diezumindest noch ein bisschen auf die Umsetzung der wahren Ideale desSports hoffen, einen Teil ihres Glaubens wiedergeben. Man wird janoch hoffen dürfen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell