Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Rainer Wendt

Bielefeld (ots) - Rainer Wendt, Vorsitzender der DeutschenPolizeigewerkschaft, stand jahrelang als Hauptkommissar auf derGehaltsliste des Landes NRW, obwohl er in Berlin für die DPolGarbeitete. Es war kein Versehen der Landes, es war Absicht. Und keinEinzelfall. Mindestens zwei weitere Gewerkschafter werden derzeit inNRW aus Steuermitteln bezahlt. Für die Gewerkschaftsförderung mitöffentlichen Mitteln dürfte es wohl keine juristisch haltbareBegründung geben. Wenn eine Gewerkschaft so wenig Mitglieder hat,dass sie sich einen hauptamtlichen Vorsitzenden nicht leisten kann -dann ist das eben so. Da hat sich der Staat nicht reinzuhängen. DerVorwurf, das Innenministerium habe sich willige Arbeitnehmervertreter»kaufen« wollen, ist allerdings abwegig. Auch freigestellteBetriebsräte und Arbeitnehmer-Aufsichtsräte bekommen Geld und tretentrotzdem für die Belegschaft ein - meistens jedenfalls.Innenminister Ralf Jäger muss den Fall jetzt transparent machen undschnell klären, ob noch weitere Gewerkschaften alimentiert werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell