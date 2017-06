Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Präses Kurschus

Bielefeld (ots) - Für die einen mischen sich die Kirchen,insbesondere die evangelische, zu oft in die Tagespolitik ein. Dieanderen sprechen von »Rumgeeiere«, wenn es um eine Positionierunggegenüber der AfD geht. Präses Annette Kurschus wurde jetzt erstmalskonkret: Nicht die Menschen, die AfD wählten oder sogar für diePartei kandidierten, lehne sie ab. Es sei deren Haltung, wenn siesich beispielsweise fremdenfeindliche Positionen zu eigen machten.Folglich hätten sie als Amtsträger in der Kirche nichts zu suchen.Kurschus zeigt Haltung, das ist gut. In der Praxis können dieseKonflikte aber zu erbittertem Streit führen. Welche Position ist zuradikal, welche muss noch toleriert werden? Wo verläuft die roteLinie? Der Kirche stehen viele Diskussionen bevor. Gut, dass sie sichwappnet.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell