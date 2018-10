Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Politik und Ernährung

Bielefeld (ots) - Wer jemals versucht hat, mit seinen vonHeißhunger auf Fruchtgummis, Döner oder Hamburger geplagten Kinderneine Diskussion über gesunde Ernährung zu führen, weiß, wie schwierigdas sein kann. Das galt allerdings zumindest früher mal auch fürGespräche mit notorischen Rauchern über die Schädlichkeit vonNikotin. Letzteres hat sich spätestens mit den Schockbildern aufZigarettenpackungen weitgehend erledigt. Ganz so klar ist die Sachebeim Essen nicht. Der Mensch kann zwar auf Genuss-, nicht aber aufLebensmittel verzichten. Und dazu gehören nun mal Zucker, Salz undFett. Nur zuviel davon schadet. Was allerdings ist zuviel? Die Ärztewissen es. Politiker wissen es. Die Wirtschaft weiß es. DieVerbraucher sollten es wissen. Das war die Idee hinter der Forderungnach Einführung einer »Ernährungsampel«. Sie sollte am Produktanzeigen, ob etwa der Zuckergehalt gemessen am empfohlenenTageskonsum unbedenklich (grün), erträglich (gelb) oder schon zu hoch(rot) ist. Die Idee scheiterte vor allem am Widerstand derWirtschaft, die fürchtet, niemand würde noch ein Produkt kaufen, vondessen Verpackung ein rotes Warnlicht blinkt. Doch ein Bonbon oderSchokolade sind nun mal anders zu bewerten als Joghurt, Puddingcreme,Müsli oder noch andere Fertigspeisen, bei denen der Normalkäufer denNährstoffgehalt in der Regel eher falsch einschätzt. Gegessen wird,was auf den Tisch kommt. Und auf den Tisch kommt, was anFertiggerichten den Kunden im Supermarktregal am meisten ins Augesticht. Das sollte aus Sicht des Kunden okay sein, so lange derVerpackung genau zu entnehmen ist, wie sich der Inhalt zusammensetzt- in verständlichem Deutsch und in lesbar großer Schrift. Dannbraucht es die Lebensmittelampel nicht. Ob jemand zu viel Fett, Salzoder Zucker isst, hängt außer von der Zusammensetzung derNahrungsmittel vor allem von der Menge ab. Diese Entscheidung kannund sollte niemand dem Käufer abnehmen. Eine Tiefkühlpizza durchGesetz zu verkleinern ist eine ziemliche Schnapsidee - und deshalbnicht Teil von Klöckners Maßnahmenpaket. Wer Hunger hat, würdeeinfach zwei Pizzen essen. Nichts wäre gewonnen, nur mehr Verpackungerzeugt. Der Appell an den mündigen Verbraucher ist richtig. Dass erheute fast von Kindesbeinen an auf den Einheitsgeschmack vonFertiggerichten geeicht wird, ist schwer umkehrbar. Was aber indieser Hinsicht getan werden kann, sollte geschehen. Dazu gehören dasVerbot von Zuckerzusätzen in wesentlichen Säuglingsnahrungsmittelngenau so wie das gesunde, trotzdem schmackhafte Essen im Kinderhortoder in der Schule. Zu teuer? Alles eine Frage der Priorität - nichtnur der Eltern, sondern auch des Staates, der hier eine vernünftigeSache stärker subventionieren muss.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell