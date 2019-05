Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Plastiktüten

Bielefeld (ots) - Sind es die Bilder von Plastik an den Strändenoder in Fischmägen oder ist es Knausrigkeit, weil die Verbraucher die20 Cent für eine Plastiktüte nicht bezahlen wollen? Egal. Es ist injedem Fall eine gute Nachricht, dass der Verbrauch an Plastiktüteninnerhalb eines Jahres um 21 Prozent und innerhalb von drei Jahren umgut 65 Prozent zurückgegangen ist. Plastik, das nicht produziertwird, verbraucht kein Mineralöl, muss nach Gebrauch nicht in eineRecyclinganlage und wird vor allem nicht irgendwo illegal im Waldoder am Straßenrand entsorgt. Die Statistik hat allerdings einenHaken: Die kleinen Plastiktütchen, die vor allem an Obst- undGemüseständen, aber auch an manchen Wurst- und Käsetheken ausgegebenwerden, sind von ihr nicht erfasst. Dass sie alle tatsächlich imGelben Sack landen, kann glauben, wer will. Doch auch bei diesen»Hemdchenbeuteln«, wie die kleinen Plastiktüten in der Brancheheißen, ist Bewegung: Immer mehr Händler werben aktiv für Verzichtund Ersatz durch Mehrweg. Es liegt an uns Verbrauchern, dieseBewegung am Laufen zu haltenPressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell