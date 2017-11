Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Plastiktüten

Bielefeld (ots) - Natürlich sind Tüten, die nur Minuten benutztwerden, eine fragwürdige Umweltbelastung. Aber entscheidend ist, wodie Tüten hinkommen. In den nächsten Busch oder Fluss? Oder ganzordentlich in den Restmüll oder Gelben Sack? Wenn alle Länder soweit wären mit der Müllentsorgung wie Deutschland, käme es auf einpaar tausend Tüten mehr nicht so an. So weit zur internationalenEinordnung. In der konkreten bundesdeutschen Obst- undGemüseabteilung wird es wieder mal auf den Kunden ankommen. Natürlichkann man stabile Feld- und Ackerfrüchte einfach so in den Wagenlegen, aber sechs Äpfel eben eher nicht. Und dann bleibt die Frage:Siegt die Disziplin oder die Bequemlichkeit? Gehen wirklich genügendLeute mit regelmäßig gereinigter Dose, Tüte oder einem Netz zumEinkaufen? Skepsis ist angebracht. Zudem wollen ja noch diekonventionellen von den ökologisch erzeugten Lebensmittelnunterschieden werden. So dürften einige Verpackungen allein wegender Kennzeichnung bleiben. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Beiden dickeren Plastiktüten läuft es mit dem Verzicht auch nicht soschlecht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell