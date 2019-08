Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Plastikmüll

Bielefeld (ots) - Nun soll es der Plastiktüte also endgültig anden Kragen gehen. Nicht mehr länger nur Schutzgebühr und Appellesollen Verbrauchern den Griff zum Wegwerfbeutel vergällen - jetztplant Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein knallhartes Verbot.Und, mal ehrlich: Wirklich notwendig ist die Plastiktüte ja schonlängst nicht mehr. Selbst für Obst und Gemüse gibt es Alternativenin Form mehrfach verwendbarer Netzbeutel. Zur Wahrheit gehört aberauch, dass die nicht für zehn oder zwanzig Cent zu haben sind. Eingutes Öko-Gewissen gibt es nicht zum Nulltarif. Hinzu kommt: DasPlastikmüllproblem in Deutschland wird mit dem Verbot der Plastiktüteallein nicht gelöst werden. Noch immer darf Plastikmüll exportiertwerden - sogar in Länder wie Indien oder Malaysia, wo der weitgereiste Kunststoff an Ufern und Stränden verrottet. Nun kann Schulzedarauf verweisen, dass sich die internationale Staatengemeinschaftgerade erst darauf verständigt hat, auch dieses Problem anzugehen.Doch wirksam werden sollen die Änderungen erst 2021. Bis dahin wirdnoch so manches Müllcontainerschiff Kurs Südostasien nehmen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell