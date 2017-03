Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu PSA/Opel

Bielefeld (ots) - PSA-Boss Carlos Tavares und die Chefin vonGeneral Motors, Mary Barra, haben sich in sehr kurzer Zeit auf denKauf bzw. Verkauf der Marke Opel mit vier großen Autowerken geeinigt.Sie waren schneller als manche Privatleute, die nur ein Auto kaufen.Die Geschwindigkeit macht Eindruck. Allein die Unsicherheit bei denOpel-Mitarbeitern und -Kunden ist damit nicht vorbei. Aufhorchenlässt Tavares' Ankündigung, die Sanierung von Opel müsseeigenverantwortlich, also durch Opel selbst, erfolgen. Das könnte manso deuten, dass das Management um Karl-Thomas Neumann mehr Freiheitenerhält als an der doch sehr kurzen Leine von Detroit. Allein dahinterstehen viele Fragezeichen, konkurrieren doch Peugeot/Citroëneinerseits und Opel andererseits mit ähnlichen Fahrzeugen um dengleichen europäischen Klein- und Mittelklassewagen-Markt. Dann ist danoch Tavares' Ankündigung, 1,7 Milliarden Euro einsparen zu wollen.Diese Summe ist allein durch die gewachsene Verhandlungsstärkegegenüber Zulieferern nicht zu bewerkstelligen. Da müssen»Synergieeffekte« mindestens in Forschung und Entwicklung,möglicherweise aber auch bei der Produktion hinzukommen. BetroffeneBelegschaften wissen nur zu gut, das dies in der Regel den Abbau vonArbeitsplätzen bedeutet. Dass Tavares die bestehende Jobgarantie vonGM nicht antasten will, bedeutet gar nichts: Jeder Opel-Mitarbeiter,der jetzt einen Hausbau oder auch nur einen Neuwagen-Kauf erwägt, istsich wohl bewusst, will schnell das Jahresende 2018 da sein wird.Wenn der früher so streitbare Opel-Betriebsrat und selbst die IGMetall dennoch nicht lauter tönt als ein Corsa-Motor, dann liegt dasnatürlich daran, dass der von GM mit der Schließung des StandortsBochum bereits eingeleitete Jobabbau auch ohne Eigentümerwechselweiter gegangen wäre. Nach zehn Jahren Fahrt in die roten Zahlen kannein Management gar nicht anders als das Lenkrad herumzuwerfen.Immerhin gibt Tavares auch eine Richtung vor, die den Opelanernbesser schmecken dürfte: PSA steigt durch die Übernahme zur Nummer 2hinter VW auf. Der neue Champions-League-Teilnehmer verbessert soseine Chancen, sich in neue Regionen (Asien, Amerika) und neueTechnologien (E-Mobilität, selbstfahrende Autos) hineinzuentwickeln.Gelingt dies, kann das Management an anderer Stelle leichter den Fußvon der (Job-)Bremse nehmen. Wie lange sich GM in den USA darüberfreuen kann, die »Krücke« Opel losgeworden zu sein, darf man inEuropa in Ruhe abwarten. GM nimmt an, dass die Musik künftig nur nochin den asiatischen Automärkten spielen wird. Das ist vielleichtrichtig, was die Lautstärke betrifft. Aber noch spielen die Stücke,die in Europa produziert werden, in einer anderen Qualitätsklasse.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell