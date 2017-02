Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Oscars 2017

Bielefeld (ots) - Die erste Oscar-Verleihung in der Ära Trump hateinige politische Signale gesendet. Alles andere hätte auchüberrascht. In Hollywood ging es dabei aber nicht so brachial zu wie2003, als Regisseur Michael Moore (»Bowling for Columbine«) dendamaligen US-Präsidenten George W. Bush in seiner Dankesrede wüstangegriffen hatte. Als stärkstes Zeichen gegen Trumps Politik giltder Oscar in der Kategorie Nebendarsteller. Mahershala Ali(»Moonlight«) ist Afroamerikaner - und der erste muslimischeSchauspieler, der den Oscar gewonnen hat. Das ist in Zeiten vonTrumps »Muslim Ban«, des Einreiseverbots für Menschen aus siebenmuslimischen Ländern, als bewusstes Statement zu werten. Gleichesgilt für den Auslands-Oscar: Der iranische Regisseur Asghar Farhadiwar der Verleihung ferngeblieben, sein Film »The Salesman« siegtetrotzdem. Die Filmbranche hat ein Zeichen gesetzt und fühlt sich gutdabei. Ob die Signale im Weißen Haus ankommen? Trump wird sich inseinem Denken bestätigt fühlen, wenn ihn das liberale Hollywoodkritisiert.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell