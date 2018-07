Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Özils Rolle und der Rolle rückwärts

Bielefeld (ots) - Das ist immer so. Nach Fehlschlägen dieserGrößenordnung wagen sich die Beteiligten nach und nach aus derDeckung. Wie man sich erinnert, ist der Fußball-WeltmeisterDeutschland beim Unternehmen Titelverteidigung grandios gescheitert.Auch anonym vorgebrachte Hinter-den Kulissen-Verwerfungen fandenVerbreitung. Ob die echt waren oder nur angeblich - fast egal nachder Rutsche in Russland. Es ist die Zwietracht, die zählt.Als sicher gilt, dass die Özil-Gündogan-Erdogan-Affäre demAnsinnen, erneut Champion zu werden, schweren Schaden zufügte. Soviellassen die Äußerungen des Team-Managers in der »Welt« erkennen,wenngleich er sie nun abzufedern sucht. Die Rolle Mesut Özils bleibtaber trotz Oliver Bierhoffs Rolle rückwärts sehr speziell. Ihm, undnur ihm, war erlaubt worden, den offiziellen Medientag der Mannschaftzu schwänzen. Nicht einmal tauchte Özil zu Pressekonferenzen auf. Ausdem Kreuzfeuer kommt man so nicht. Der DFB ignorierte das - bisjetzt.Dem Desaster-Analyseleiter Bierhoff könnte nun gratuliert werden,weil Einsicht der erste Weg zur Besserung ist. Man kann denGlückwunsch allerdings auch stecken lassen, weil es überhaupt nichtsmehr bringt, Özil posthum vorzuführen. Es sei denn, es soll dasverschleierte Ziel sein, den stillschweigenden Nationalspieler denWölfen zu übergeben, weil es mit dessen Bekenntnis zum Teamtatsächlich weit weniger her sein könnte, als der DFB das gernverkaufen würde. Diese Annahme wollte ihr Verursacher mit seinennotdürftigen und unglaubwürdigen Reparaturarbeiten vom Freitag wohlzerstreuen.Ob Bierhoff dabei auch an die Beziehung zum Bundestrainer dachte?Ein Belastungstest für das Jogi-Olli-Verhältnis war schon dieQuartierwahl. Je nach Auslage der Bierhoff-Worte könnte es richtigheikel werden. Bundestrainer Löw und Lieblingsspieler Özil erfahrenihre Karriereberatung aus der selben Agentur. Das liefert doch schonGerede, wenn es nur um die Mannschaftsaufstellung geht.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell