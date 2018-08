Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Namibia

Bielefeld (ots) - Im Umgang mit der deutsch-namibischen Geschichtestoßen gleich fünf Konfliktlinien aufeinander. Seit 2004 stellt sichdie Bundesregierung ihrer moralischen Verantwortung für dieKolonialpolitik des deutschen Kaiserreichs, will aber um jeden Preisdirekte Wiedergutmachungszahlungen an Opfergruppen vermeiden.Zugleich geht es um den respektvollen Umgang mit anatomischenSammlungen einer unsäglichen Rassenforschung, die lange vor 1933begann. Außerdem wird der Völkermord an den Herero und Nama inNamibia differenzierter betrachtet als in Deutschland. SelbstAngehörige der Herero bestreiten Ansprüche nach so langer Zeit. Siewollen nicht die Bevorzugung einzelner Gruppen. Der junge StaatNamibia bemüht sich, seine Ethnien zu einen. Der alte Tribalismussoll beendet und eine gemeinsame Nation geschaffen werden. An dieStelle des Ochsenkarren-Narrativs der weißen Siedler setzt dasUnabhängigkeitsmuseum den scheinbar durchgängigen Widerstand gegenKolonialherren erst aus Deutschland und dann aus Südafrika. DieHerero, die mit ihrer Klage in den USA eigene Wege gehen, misstrauender mehrheitlich von Ovambos geführten Swapo-Regierung. Sie fürchten,dass »klebrige Finger« den erhofften Geldsegen minimieren. Außerdemargumentieren Herero und Nama damit, dass der Genozid ihrenBevölkerungsanteil bis heute massiv schmälert. Hier wird Kompensationverlangt. Andere sprechen von Eifersüchteleien. Schließlich hat dieKlage auf Reparationen in unbekannter Höhe internationaleSignalwirkung. Die USA müssten sich der Verantwortung für dieVersklavung von Millionen Afrikanern stellen. Große Ex-Kolonialmächtekönnten sich weit höheren Forderungen ausgesetzt sehen. Im Übrigenhat sich Berlin längst erkenntlich gezeigt. Kein Land Afrikas erhieltseit 1990 mehr deutsche Entwicklungsgelder als Namibia. Das Land hatheute eines der besten Gesundheitssysteme auf dem Kontinent. Selbstin den immer noch existenten Townships sind die Verhältnisse graduellbesser als anderswo. Problematisch ist die Lage der Landbevölkerungauf dem so genannten Kommunalland. Das sind einst von Weißenbewirtschaftete Farmen, die per Landreform meist an vier bis sechsGroßfamilien gegeben werden und selten Erfolg haben. Der juristischeAusgang der Klage in New York ist offen. Unstrittig dagegen ist diepolitisch-moralische Einordnung des Massensterbens in der wasserlosenKalahari als Genozid. Die Übernahme von Verantwortung einschließlichder klaren Bitte um Vergebung ist fällig. Eine 2004 ausgesprocheneund dann wieder zurückgenommene Entschuldigung sowie zahllosediplomatische Eiertänze danach waren allesamt nur peinlich.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell