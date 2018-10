Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Namen auf Klingelschildern

Bielefeld (ots) - Meine Güte! Was soll der Blödsinn? Dann klebtder Wohnungsinhaber eben seinen Namen selbst neben die Klingel -fertig. Wenn's dann läutet, ist's keine Störung der Privatsphäre,sondern willkommener Besuch. Damit wäre dieses marginale Themabereits zu Ende diskutiert. Weil aber in unübersichtlichen Zeitenmanche Institutionen immer öfter entweder gar nicht oderüberregulieren bzw. weil Privatpersonen, deren vertraute sozialeBindungen sich in Nichts aufgelöst haben, schwindendesSelbstbewusstsein mit Wichtigtuerei kompensieren, wird aus jederMücke ein Elefant, wird aus Meiermüllerschulze einMillionen-Euro-Problem: 200 Millionen (zehn Euro pro Mieter) für diedatenschutzkompatible Klingelschildumrüstung. Man mag es drehen undwenden, wie man will: Der Vermieter muss die absurde Sache ausbaden.Denn wie soll er jetzt, verloren im Datenschutzdschungel, einenRechtsbeistand kontaktieren? Kennen Sie einen Anwalt, der sich mitder DSGVO auskennt? Ja! Können Sie mir seine Mailadresse geben? Nein!Auch Juristen wollen Privatsphäre! Als ob Deutschland nicht ganzandere Probleme zu lösen hätte.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell