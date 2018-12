Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Mesut Özil

Bielefeld (ots) - Nach dem selbst oder auch nicht so selbstgewählten Abgang aus der Nationalmannschaft als beispielloserSchlussstrich unter der Özil-Affäre, gibt es einen neuen, dieses Malrein sportlichen Fall mit dem 30-Jährigen als Hauptfigur. Die AkteArsenal: Sie könnte für Mesut Özil nach dieser Saison geschlossenwerden, weil Trainer Unai Emery unter der Sparte »Verwendungszweck«nicht so besonders viel einfällt für den deutschen Spieler. EinStarkicker im Sinkflug seiner Karriere? So weit muss es nicht kommen,aber gut sieht das nicht mehr aus für Özil. Über die DFB-Elf kann ersich keine Reputation zurückholen, und vielleicht stellt derWeltmeister von 2014 im Klub bald nur noch eine Transfermasse dar.Dabei dachte Özil nach seinem Rücktritt als Nationalspieler sichernicht ans Abstellgleis.Pressekontakt:Westfalen-BlattScholz StephanTelefon: 0521 585-261st_scholz@westfalen-blatt.deOriginal-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell