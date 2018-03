Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Merkel und die GroKo

Bielefeld (ots) - Kein überwältigender Applaus im Bundestag, keineGänsehautatmosphäre, keine Aufbruchsstimmung. Angela MerkelsWiederwahl war wie Bayern Münchens x-te Meisterschaft. Weitestgehendemotionslos. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihre Wiederwahl knappwar. Und dennoch ist dieser 14. März 2018 ein wichtiger und guter Tagfür Deutschland. Besser eine als keine Regierung, möchte manChristian Lindner mit einem Augenzwinkern zurufen.Nach dem monatelangen Hickhack ist es höchste Zeit, dass endlichregiert wird. »Ich darf Ihnen alle guten Wünsche auf ihrem schwerenWeg mitgeben«, hat Wolfgang Schäuble im Anschluss an die Vereidigungzu Angela Merkel gesagt. Ja, es wird kein leichter Weg für die alte,neue Bundeskanzlerin und ihre alte, neue GroKo. Warum? Weil dieAufgaben und auch die Erwartungshaltung riesengroß sind. Europa starkmachen, die Menschen in Deutschland nicht nur in den Fragen umFlüchtlinge und Zuwanderung zusammenführen, Vertrauen in Politik undParteien zurückgewinnen und gleichzeitig eine neue Dynamik auslösen,so dass hierzulande wieder mehr Optimismus herrscht und nichtEmpörung, Missmut und Negativdenken - das müssen die wichtigstenZiele sein. Es reicht eben nicht, wie Frank-Walter Steinmeier sagt,ein schlichter Neuaufguss des Alten, sondern diese Regierung musssich neu und anders bewähren, in gewisser Weise neu erfinden. Das istihre Pflicht und daran wird die Große Koalition ab sofort gemessen.Dass Angela Merkel knapper als erwartet wiedergewählt wurde, zeigtihre nicht leichte Situation. Das hat mit den Wahlergebnissen undauch mit dem Zustandekommen dieser Regierung zu tun. Aber natürlichauch viel mit der Flüchtlingspolitik und ihren Folgen. Zwar war esnicht falsch, die geflüchteten Menschen im Sommer 2016 aushumanitären Gründen nicht im Stich gelassen zu haben. Ein Fehler wares aber sehr wohl, den unkontrollierten Zuzug und das damitverbundene Chaos weiter zugelassen zu haben. Dieser Fehler lastet bisheute an Angela Merkel - trotz aller Sympathien, die die Kanzlerinbei vielen Menschen nach wie vor besitzt.Die Große Koalition muss beliebter werden, ihre Politik gutvermitteln und erklären. Sie muss das tun, was Jens Spahn zuletztnicht gut gelungen ist. Der neue Gesundheitsminister hat Recht, wenner auf unseren starken Sozialstaat hinweist. Wenn er abergleichzeitig die Hilfsbedürftigen vor den Kopf stößt, dann ist dasnicht gerade vertrauensfördernd. Dann können die Menschen ihm völligrichtig Überheblichkeit vorwerfen und wenden sich ab. Nicht spalten,sondern zusammenführen, Klarheit in der politischen Debatte undProbleme anpacken, statt sie mit Geld zudecken - das alles gehört zuden großen Hausaufgaben der Großen Koalition.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell