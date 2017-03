Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Merkel bei Trump

Bielefeld (ots) - Es wurden keine Krisen gelöst oder großeBeschlüsse gefasst. Aber das war auch nicht erwartet worden, wenn dermächtigste Mann der Welt erstmals auf die mächtigste Frau Europastrifft. Vielmehr ging es bei diesem Premieren-Besuch um ein reinesKennenlernen, ein erstes Beschnuppern. Zu sehen, ob die Chemie stimmtund welchen Umgang man miteinander pflegen will.Am Ende war es ein Treffen, bei dem die Gemeinsamkeiten und dieZusammenarbeit immer wieder höchst diplomatisch betont wurden. Aber:Der Besuch der Kanzlerin hat auch gezeigt, dass von Deutschlandkünftig mehr erwartet und insbesondere die USA Deutschland mehrabverlangen werden, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.Auch bei diesem historischen Treffen sind es wieder die großenBilder und Gesten, die um die Welt gehen (sollen). Auf Trumpsausdrücklichen Wunsch haben der US-Präsident und Angela Merkel eineViertelstunde unter vier Augen gesprochen - nur Dolmetscher warenzugelassen. Beim Fototermin kurz zuvor war es Trump, der Merkelkeines einzigen Blickes würdigte und einen Handschlag offenbar ganzbewusst vermied, während die Kanzlerin fast schon genüsslichschmunzelte, als würde sie sich amüsieren.Bilder sagen mehr als tausend Worte: »Besser« hätten Trump undMerkel das aktuell angespannte Verhältnis der Öffentlichkeit nichtdokumentieren können. Beim anschließenden Austausch beiderWirtschaftsdelegationen und auch bei der Pressekonferenz war dieAtmosphäre viel gelöster, fast schon freundschaftlich.Wenn am Freitag eines deutlich geworden ist, dann das: DonaldTrump wird vermutlich Angela Merkels größte Herausforderung werden -inhaltlich und persönlich. Er wirkte beim Premierentreffen zwarüberraschend handzahm, vermied öffentliche Beschimpfungen, lobteAngela Merkel plötzlich ausdrücklich für ihre gute Politik und ließauch kein America-first-Gehabe durchblicken.Aber klipp und klar ist, dass Trump von Deutschland alsNato-Mitglied mehr Zahlungen verlangt als zuletzt. Er legt Wert auffaire Handelsbeziehungen, wobei der US-Präsident deutlich zu machenversuchte, dass Amerika in den vergangenen Jahren sehr ungerechtbehandelt worden sei. Auch Merkel hält viel von freiem und fairenHandel - sie meinen damit aber offenbar nicht das selbe. Darüber wirdnoch ernster zu reden sein.Die nächsten Tage und Wochen werden zeigen, ob Trump und Merkelsich wirklich näher gekommen sind. Der Anfang ist gemacht. Nichtmehr, aber auch nicht weniger. Spätestens beim G 20-Gipfel AnfangJuli werden sich Donald Trump und Angela Merkel wiedersehen. Dann hatdie Kanzlerin ein Heimspiel in Hamburg. Und Putin ist dann auchdabei.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell