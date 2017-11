Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Merkel

Bielefeld (ots) - Wer sich fragt, warum Angela Merkel trotz einesmiserablen Wahlergebnisses und gescheiterter Jamaika-Sondierungenimmer noch so unangefochten dasteht, konnte am Wochenende wichtigeErkenntnisse gewinnen. Das Fazit daraus: Offenkundig kann sieSchlappen deutlich schneller verarbeiten als die Konkurrenz. So nutztdie geschäftsführende Kanzlerin prompt die Vorarbeit desBundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und macht Druck auf dieSozialdemokraten, sich endlich für eine neue Große Koalition zuöffnen. Gerade so, als wolle sie der SPD vorwerfen, was vor allem ihrvorzuwerfen ist - nämlich, dass seit der Bundestagswahl am 24.September schon genug Zeit verplempert wurde. Was für ein Kontrast zuMartin Schulz, der sich bei seinem Selbstfindungskurs immer mehr zuverlieren scheint. »Ich strebe keine Große Koalition an! Ich strebeauch keine Minderheitsregierung an und kein Kenia, auch keineNeuwahlen!«, ließ der SPD-Chef jetzt wissen. »Ja, was denn dann?«,fragt man sich unweigerlich. Doch seine Ergänzung, er wolle eineDiskussion darüber, »wie wir das Leben der Menschen jeden Tag einStück besser machen«, liefert darauf keine Antwort. Auch bei denInhalten schafft Merkel Fakten, noch bevor sich CDU, CSU und SPD amDonnerstag im Schloss Bellevue erstmals offiziell treffen. Einausgeglichener Haushalt und Änderungen beim Solidaritätszuschlagmüssten »Leitschnur bei der Regierungsbildung« sein. Und schon hatdie SPD wieder die schwarze Null vor der Nase, über die sie sichschon in den vergangenen vier Jahren so oft geärgert hat. Was nurdeutlich macht: Angela Merkel scheint sich ihrer Sache sehr sicher zusein. Vielleicht aber kann die Kanzlerin ihre Unsicherheit aucheinfach nur gut verbergen. Denn was wäre eigentlich, wenn es dieSozialdemokraten nicht bei ihrem jetzt schon milliardenteurenWunschzettel beließen? Was, wenn die SPD auch noch sagte, dass siezwar inhaltlich zu Kompromissen bereit und eine neuerliche GroßeKoalition sehr wohl möglich sei, aber eben nur ohne Angela Merkel?Gewiss, die CDU/CSU würde das empört ablehnen müssen. Doch dieDebatte wäre in der Welt - was für das Innenleben der Union Folgenhätte, für eine Neuwahl aber erst recht. Und als Alternative bliebeder Union dann tatsächlich nur die Minderheitsregierung, die AngelaMerkel nicht will und die sie aus gutem Grund fürchtet. Zum einen,weil diese nicht die Stabilität verspricht, die international vonDeutschland erwartet wird, und zum anderen, weil sie so gar nicht zuMerkels Regierungsstil passt. Werben um die Mehrheit für jedeeinzelne Entscheidung? Das erfordert eine Politik, die weiß und aucherklärt, wohin sie will, und nicht nur eine, die reagiert auf das,was kommt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell