Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Martin Schulz

Bielefeld (ots) - Ausgebucht. Mit drei Ausrufezeichen dahinter. Sokündigt die SPD den Besuch des großen Hoffnungsträgers am Montag inBielefeld an. Das zeigt, wie elektrisiert die Basis ist, wenn derneue Superstar zur Regionalkonferenz in die Region kommt. Aber dieFrage bleibt: Wie glaubwürdig ist Martin Schulz wirklich? Wieglaubwürdig eine Partei, die unter seiner Mitwirkung die Agenda 2010umgesetzt hat, sich an der niedrigen Arbeitslosigkeit erfreut undsieben Monate vor der Bundestagswahl das Lied der armen und schwachenLeute im Land singt? Unstrittig ist: Der SPD-Kandidat hat fürBewegung gesorgt. Das ist gut so. Die politischen Kräfteverhältnissehaben sich verändert. Wer hätte noch vor Wochen gedacht, dass dieKanzlerin plötzlich nicht mehr alternativlos erscheint? Das hat nichtnur mit Schulz zu tun. Aber er hat einen Anteil daran.Vor allem Nichtwähler und Enttäuschte, die die Agenda 2010 nochimmer für menschenverachtend halten, sehen in Martin Schulz einenHeilsbringer. Die Herzen der SPD hat er längst erreicht, aber ist erauch wirklich überzeugend? Mit einem klaren Kurs statt allgemeinersozialer Kuschelei?Der Beweis steht noch aus, ob Martin Schulz es wirklich ernstmeint. Und ob es ihm gelingt, in so kurzer Zeit eine neue SPD herbeizu zaubern. Konsequent wäre es beispielsweise, die Agenda 2010 wiederrückgängig machen zu wollen. Will er aber nicht. Er spricht von einerAgenda 2030, sagt aber nicht konkret, was er damit meint. DenMindestlohn weiter zu erhöhen, die Reichen stärker zu besteuern unddie Steuerkriminalität zu bekämpfen, wird wohl nicht genügen, um eineechte Umverteilung hinzubekommen, die mehr ist als nur Makulatur.Davon unabhängig: Das Problem ist nicht ein zu schwacher Sozialstaatin Deutschland, sondern beispielsweise eine dringend nötigeSteuerreform und fehlende Investitionen wie in Bildung, Infrastrukturund Digitalisierung.Selbst in der Europapolitik tauchen Fragen auf. BeispielStaatsschuldenkrise: Schulz möchte Griechenland die Schuldenerlassen. Da fragt man sich, ob er als Bundeskanzler nicht besserdeutsche Interessen vertreten sollte, statt so großzügig zu denGriechen zu sein.Die Mehrheit der Deutschen findet Martin Schulz glaubwürdig undsympathisch. Aber: Im Vergleich zu Angela Merkel sehen nur zehnProzent den größeren Sachverstand bei ihm.In Bielefeld wird von Schulz mehr Klarheit erwartet. Auch zurFrage nach Rot-Rot-Grün. Die Linkspartei und die Grünen, alsomögliche Koalitionspartner, halten den SPD-Kandidaten entweder fürungeeignet oder nehmen ihm den Kurswechsel nicht ab. Auch zumEU-Beitritt der Türkei, den der SPD-Mann für möglich hält, wünschtman sich eine konkrete Aussage. Also: Farbe bekennen, Herr Schulz!Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell