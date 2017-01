Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Martin Schulz

Bielefeld (ots) - Wenn man es nicht besser wüsste, könnte manglauben, die SPD hätte gerade die Bundestagswahl mit absoluterMehrheit gewonnen. Wie in einem Rausch wirken die Genossen amSonntagnachmittag im Willy-Brandt-Haus. Die SPD feiert sich und ihrenKandidaten. Selbstkritik, Demut und Realitätssinn Fehlanzeige. Dergroße Hoffnungsträger Martin Schulz hat also seine erste »große« Redeals Herausforderer von Angela Merkel gehalten. Danach ging's gleichins TV-Studio zu Anne Will. Das Herz der Sozialdemokraten hat erschon jetzt erobert - so, als wenn es die Wahlumfragen, die diePartei weiterhin um die 20 Prozent sehen, nicht geben würde. So, alswenn das peinliche Stühlerücken und die Machtkämpfe in denvergangenen Wochen nicht stattgefunden hätten, und so, als wenn ganzDeutschland den 24. September nicht mehr abwarten könne, um endlichden Politikwechsel Richtung Rot-Rot-Grün unter einem neuen KanzlerSchulz herbeizuführen. Das ist aber nicht so. Deshalb sind Zweifelangebracht. Martin Schulz hat keine konkrete Koalitionsaussagegemacht. Das war auch nicht zu erwarten. Aber nach dieser Rede stehtfest, dass die SPD erstens stark nach links rückt und zweitens eineKoalition mit den Grünen und der Linkspartei anstrebt. Anders wird esnicht funktionieren können, das Schwerpunktthema sozialeGerechtigkeit im Rahmen eines Politikwechsels umzusetzen. Das Problemist nur, dass es bislang weder eine spürbare Wechselstimmung im Landgibt noch die SPD laut Umfragen auch nur ansatzweise auf Augenhöhemit der Union wäre. Nichts anderes ist aber erforderlich, um AngelaMerkel als Kanzlerin abzulösen. An Mut fehlt es dem Herausfordereralso nicht. An Klarheit schon. Martin Schulz lobte in seiner Redeausdrücklich auch den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. DenMann also, der für die Agenda 2010 steht, die SPD dadurch zerrissenund ihre Basis bis ins Mark getroffen hat. Da kommen Zweifel auf, obSchulz und die SPD es wirklich ernst meinen. Kaum hatte er seine Redebeendet, äußerte Linken-Chefin Kipping Skepsis ob desVeränderungswillens des SPD-Kanzlerkandidaten. Gebührenfreie Bildungvon der Kita bis zur Universität sei wichtig, sagte Kipping, aberausgerechnet bei einer der Kernfragen der sozialen Gerechtigkeit, derBesteuerung von Reichtum, blieb er mit der Forderung nachSteuergerechtigkeit im Allgemeinen. Die Frage wird am Ende sein, obund wie es Martin Schulz gelingt, einen wirklichen Gegenentwurf zurPolitik Angela Merkels und der Union zu machen. GegenRechtspopulismus zu sein, Hass und Hetze im Internet zu kritisieren,mehr Sicherheit zu wollen - das ist zu wenig.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell