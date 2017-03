Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Marcel H./Herne

Bielefeld (ots) - Die Nachricht war zwar schon am Donnerstagabendgekommen, aber auch jetzt ist die Erleichterung immer noch groß: DerMörder von Herne ist gefasst. Zugleich bleiben Trauer und Wut,Fassungslosigkeit und Entsetzen. Marcel H. hat ein umfassendesGeständnis abgelegt. Zwei Menschen hat er das Leben genommen - einmalmit 52 und einmal mit 68 Messerstichen. Eines seiner Opfer war neun,das andere 22 Jahre alt. Beide mussten sterben, obwohl ihr Lebengerade erst begonnen hatte. Wie muss es ihren Eltern, wie allen ihrenAngehörigen und Freunden jetzt ergehen? Sie leben weiter - ja, siemüssen weiter leben, aber ein wertvoller Teil ihres Lebens ist fürimmer zerstört. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Was würdeMarcel H. wohl sagen, wenn er ihnen gegenüberstände? Ohnmächtig lässtuns das Geschehen zurück. Es ist immer wieder aufs Neue verstörend zusehen, was Menschen zu tun imstande sind. Auch wenn Marcel H. seineAussagen gemacht hat, bleiben viele Fragen offen. Und noch ist der19-Jährige kein rechtskräftig verurteilter Mörder. Das hat in unsererRedaktion am Freitag neben allem Entsetzen, neben aller Ratlosigkeitauch eine Debatte über unsere Verantwortung ausgelöst. Muss aus demvollen Namen des gesuchten Tatverdächtigen nun zwingend wieder MarcelH. werden, weil der 19-Jährige noch nicht verurteilt ist? Dürfen wirsein Foto nicht mehr unverpixelt zeigen, weil ja nun nicht mehr nachihm gefahndet wird? Setzen wir uns womöglich ganz bewusst über beideshinweg? Oder schaffen wir damit nur die Bühne, die solche Täter jagerade suchen und fordern so im schlimmsten Fall sogar noch Nachahmerheraus? Zudem: Marcel H. ist volljährig, aber ist er auch erwachsen?Das wird erst der Prozess zeigen können. Auch kann man mit dem Rechtam eigenen Bild argumentieren - schließlich gilt der Rechtsstaat auchfür mutmaßliche Täter. Dagegen steht freilich, dass sich Marcel H.mit seinen Taten gebrüstet hat. Vor allem jedoch: Geht die ganzeDebatte nicht komplett an der Realität vorbei, da das Foto von MarcelH. zu Fahndungszwecken ja auch über das Internet verbreitet wurde unddamit unauslöschlich in der Welt ist? Die nachträgliche Verpixelungeines tagelang unverpixelt gezeigten Fotos könnte da geradezu wieeine wohlfeile Art der Selbstzensur wirken. Getreu dem Motto: Sehther, wir Journalisten verhalten uns moralisch einwandfrei. Am Endemuss all das jede Redaktion in jedem Einzelfall immer wieder neu fürsich entscheiden. Wir haben uns entschieden, das Bild von Marcel H.in dieser Ausgabe zu zeigen. Eine besondere Schutzbedürftigkeit sehenwir nicht, auch wenn diese Entscheidung nicht einstimmig fiel.Ungeteilt ist unser Mitgefühl für die Hinterbliebenen der Mordopfer.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell