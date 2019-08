Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Landtagswahlen im Osten Deutschlands

Bielefeld (ots) - In wenigen Wochen wird im Osten gewählt.Zunächst am 1. September in Brandenburg und Sachsen, acht Wochenspäter am 27. Oktober in Thüringen. Nun sind diese Landtagswahlennicht zu vergleichen mit denen in Bayern, Nordrhein-Westfalen oderBaden-Württemberg. Dafür leben dort zu wenig Menschen. In Sachsen,Thüringen und Brandenburg sind es zusammen knapp neun Millionen. Dahaben Länder wie Nordrhein-Westfalen (18 Millionen Einwohner),Bayern (13 Millionen) und Baden-Württemberg (11 Millionen) schon eineandere Bedeutung. Trotzdem richtet sich der Blick mit Sorge auf dieWahlen. In allen drei Bundesländern könnte die AfD auf dem erstenPlatz landen. Das würde die politische Stabilität in Deutschlandnicht gerade stärken und dürfte das Gegenteil von Rückenwind für dieGroße Koalition bedeuten. So sehr die anderen Parteien im Osten auchversuchen werden, ein Bündnis gegen die Rechtspopulisten zu bilden,so schwierig erscheint dieses Unterfangen in Sachsen zu werden. Dortist die AfD laut Umfragen stabil bei 25 Prozent. Die CDU vonMinisterpräsident Michael Kretschmer liegt gleichauf mit derKonkurrenz von Rechtsaußen. Um die AfD zu verhindern, muss ervoraussichtlich eine Koalition aus vier Parteien bilden - mit SPD,Grünen und FDP. Wenn das nicht reichen sollte, wird die Diskussiondarüber beginnen, ob eine Koalition aus fünf Parteien mit denLinken vorstellbar wäre. Die Alternative dazu wäre wohl die Bildungeiner Minderheitsregierung. Allein diese Gedankenspiele zeigen,dass die drei Landtagswahlen unter ganz anderen Voraussetzungen undMaßstäben stattfinden werden und mit westdeutschen Verhältnissennicht vergleichbar sind. Das hat nicht nur mit der AfD selbst zutun, sondern auch damit, dass fast 30 Jahre nach derWiedervereinigung das Wohlstandsgefälle zwischen Ost und West nochimmer zu groß ist. Im Osten hat sich zwar einiges getan, aber längstnicht genug. Viele Menschen sind unzufrieden, fühlen sich abgehängtoder von fremden Kulturen bedroht. Die Migration ist bislang dasalles dominierende Thema dieses Wahlkampfs. Die AfD nutzt dasgnadenlos aus. Ihre Aussagen werden immer radikaler - in Ost undWest. Rechtsradikale fühlen sich mehr und mehr aufgehoben undvertreten. Der rechtsnationale Parteiflügel um Björn Höcke ist vomVerfassungsschutz als Verdachtsfall rechtsextremistischerBestrebungen eingestuft worden. Von einer »Schneise der Verwüstung«spricht sogar die AfD selbst. Nicht auszuschließen ist, dass sichder rechtsnationale Flügel durchsetzt und sich aus der AfD eine neueNPD entwickelt. Es wird ein rauer Herbst. Ausgerechnet 30 Jahre nachder Wiedervereinigung und einer der friedlichsten Revolutionenüberhaupt versuchen reaktionäre Kräfte die Macht zu übernehmen.Armer Osten.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell