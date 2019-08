Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu den Landtagswahlen

Bielefeld (ots) - Nein, dem Wahlsonntag in Sachsen und Brandenburgfehlt es gewiss nicht an Spannung. Das Wort Krimi verharmlostallerdings das, was bei den Landtagswahlen bevorsteht. Es wirddramatisch werden. Wie ein Beben, bei dem die Statik ins Wankengerät. Da weiß man nicht sofort, wieviel zerstört wird, wie esweitergeht und welche Folgen mittel- und langfristig drohen könnten.Wahlen sind ein Freudenfest und sollten nicht mit schlimmenNaturereignissen verglichen werden. In diesem Fall passt das harteSprachbild leider. Sachsen und Brandenburg steht eine Ausnahmewahlbevor - eben ein politisches Beben. 30 Jahre nach derWiedervereinigung haben die Migration sowie der beschlosseneKohleausstieg und der damit verbundene Strukturwandel mitArbeitsplatzverlusten den Osten verändert. Die Messerattacke zweierAusländer vor einem Jahr in Chemnitz, bei dem ein 35 Jahre alterDeutscher starb, hat die Stimmung zusätzlich vergiftet - nichtzuletzt durch die Hetze der AfD. Am Sonntag werden sich diepolitischen Kräfteverhältnisse drastisch verändern. Bezogen auf dieLandtagswahlen vor fünf Jahren könnten laut aktuellen Prognosen dieeinst großen Volksparteien in beiden Ländern jeweils ein Drittelihrer Wähler verlieren. In Sachsen droht der CDU um ihren amtierendenMinisterpräsidenten Michael Kretschmer ein Absturz von 39,4 Prozentauf 32 Prozent. Das sind 200.000 Wähler weniger. Zwar könnten dieChristdemokraten trotzdem noch stärkste Partei werden. Aber dieBildung einer AfD-Verhinderungskoalition aus CDU, SPD und Grünenwird ein Kraftakt. Michael Kretschmer muss zudem noch um seinDirektmandat in seiner Heimatstadt Görlitz bangen. Trotz Zugewinnenvon etwa 16 Prozentpunkten bleibt die AfD ohne Machtoption, weilkeiner mit den Rechtsaußen koalieren will. Die SPD wird es in denLandtag schaffen, aber etwa acht Prozent sind ein Armutszeugnis. Daerscheint es vergleichsweise schon »normal«, dass die Grünen ihrErgebnis von 2014 auf elf Prozent verdoppeln werden. In Brandenburgkönnte es für die SPD noch schlimmer kommen. Nicht nur, dass deramtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke um sein Amt fürchtenmuss. Wie der CDU in Sachsen drohen der SPD in Brandenburg gewaltigeVerluste von zehn Prozentpunkten. Mit Hilfe der Grünen (plus achtPunkte) könnte Rot-Grün-Rot zur Verhinderung der AfD (plus neunPunkte) gelingen. Was das alles für die Bundespolitik bedeutet? DieGroße Koalition wird weiter wackeln, aber vorerst nicht zerbrechen -nicht vor der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober undvermutlich auch nicht vor der Wahl zum neuen SPD-Parteivorsitz AnfangDezember. Zunächst geht der Blick aber nach Sachsen und Brandenburg.Es wird eine besondere Wahl. Wie stark das Beben wird, wissen wir amSonntag.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell