Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kundenanalysen im Supermarkt

Bielefeld (ots) - In einigen Supermärkten laufen nicht mehrlänger nur die Waren über den Scanner. Mit der»Blickkontakterfassung« werden nun auch die Kunden gescannt - und dassorgt bei Datenschützern für einen Aufschrei. Der Fall ist einBeispiel dafür, wie Unwissenheit ausgenutzt wird. Die rundenDome-Kameras an der Decke nehmen viele von uns schon gar nicht mehrwahr. Man hat sich daran gewöhnt. Ebenso an Kameras im Kassenbereich.Das Ausspionieren seiner Kunden rechtfertigt Real mit Schildern, aufdenen es heißt: »Dieser Markt wird videoüberwacht.« Das ist dreist.Denn natürlich vermitteln diese Schilder den Eindruck, der Markt habeKameras zum Schutz vor Ladendieben installiert. Und genau das sollendie Kunden ja auch denken. Real verweist außerdem auf einDatenschutz-Siegel, mit dem die Software zertifiziert sei. Die Artund Weise, wie sie verwendet wird - sie verdient jedoch keinerleiGütesiegel. Facebook und Google sammeln schon lange Daten, Amazon,Ebay und andere auch. Das Vorgehen von Real - es ist ein weitererSchritt zum gläsernen Menschen, wie ihn George Orwell in seinem Roman»1984« vorhergesagt hat.