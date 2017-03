Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Krankenhausnotaufnahme

Bielefeld (ots) - Eine Notaufnahme heißt Notaufnahme, weil dortNotfälle aufgenommen werden. Man sollte diese Banalität manchemPatienten in Erinnerung rufen, wenn er am Mittwochnachmittag nochschnell ein Mittelchen gegen Erkältung verschrieben bekommen möchteoder vergessen hat, sich um eine Krankschreibung zu bemühen. DenAnsturm auf die Notaufnahmen haben zum großen Teil wir alle, diePatienten, zu verantworten. Weil es vermeintlich schneller geht alsbeim niedergelassenen Arzt und die Notaufnahme sowieso rund um dieUhr geöffnet hat. Dass es hier einer Steuerung bedarf, dürfte bei deranhaltenden Entwicklung unstrittig sein. Die ab nächsten Monatgeltende Regelung zur Abklärungspauschale ist allerdings nicht dasrichtige Mittel zur Genesung. Minuten-Diagnosen bergen für Arzt undPatient ein großes Risiko mit möglicherweise rechtlich undmedizinisch ungeahnten Folgen. Anstatt auf neue Regeln zu setzen,sollte jeder Patient bei sich selbst beginnen - und nur dann in dieNotaufnahme gehen, wenn er tatsächlich auch ein Notfall ist.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell