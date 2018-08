Westfalen-Blatt: das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kita-Gebühren

Bielefeld (ots) - Niedrige Kita-Gebühren sind ein Standortfaktor.So wie moderate Gewerbesteuersätze Unternehmen in eine Stadt locken,können sie junge Familien anziehen - und die sind in einer alterndenGesellschaft heiß begehrt. Mit Kita-Gebühren machen die Kommunen alsoauch Politik, zum Beispiel dann, wenn sie denjenigen, die hoheEinkommen erzielen, mehr für die Betreuung des Kindes abknöpfen alsdenen, die es nicht so üppig haben.Vorwerfen kann man das den Städten und Gemeinden nicht, allerdingshaben die unterschiedlichen Kalkulationen zu einem unüberschaubarenWirrwarr bei den Kita-Gebühren geführt - und zu wirklich krassenUnterschieden: Eltern in Düren bezahlen nichts, Topverdiener inMülheim dagegen jeden Monat 896 Euro für 45 Stunden Betreuung. DieKosten fürs Mittagessen und Ausflüge kommen noch hinzu.Solche Unterschiede sind nur zu rechtfertigen, wenn die Qualitätder Betreuung entsprechend hoch ist. Wenn nicht, werden Gruppenabgezockt. Ist Beitragsfreiheit die Lösung? Nein, denn die Mängel beider Betreuung wären damit ja nicht automatisch beseitigt.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell