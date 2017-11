Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kinderuhren mit Abhörfunktion

Bielefeld (ots) - Was geht in den Köpfen von Eltern vor, die ihrenKindern internetfähige Uhren an die Handgelenke schnallen, um imSchulunterricht zu spionieren? Ja, spionieren. Denn um nichts andereshandelt es sich. Bei der Privatsphäre scheint es so zu sein wie beimStraßenverkehr: vorm eigenen Haus Tempo 30 und sonst überall freieFahrt für freie Bürger. Natürlich wollen Eltern immer wissen, wie esihren Kindern geht. Das liegt in der Natur des Menschen, derNachwuchs in die Welt setzt. Und die Digitalisierung macht Kontrolleeinfacher. Doch wenn Kinder in der Schule sind, dann müssen dieEltern Pause haben. Das Spannungsfeld zwischen Lehrern, Eltern undSchülern hat sich verändert. Aber was macht Mütter und Väter zu denvielzitierten »Helikoptereltern«, die über ihren Kindern kreisen? Inerster Linie die Entwicklung, dass die Entscheidung, ein Kind zubekommen, bewusst getroffen wird und nicht mehr nebenbei läuft wie inden 60ern und 70ern. Deswegen sind Eltern heute auch älter alsfrüher. Aber all das sind keine Gründe, den Unterricht zu bespitzeln.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell