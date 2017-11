Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Kinderarbeit

Bielefeld (ots) - Ich werde mal Kranführer, sagt der kleine Benund er strahlt. Denn bis dahin hat Ben noch viele Jahre Zeit. Werweiß, vielleicht ändert sich im Laufe der Schulzeit sein Berufswunschnoch. Das soll schon vorgekommen sein. Der fünfjährige Taio, der ineiner Kobaltmine im Kongo arbeiten muss, hat diese Wahl nicht. SeineKindheit ging zu Ende, bevor sie begann. Da er keine Schule besucht,hat er auch keine Chance, sich zu entwickeln. Wie Taio ergeht esweltweit 150 Millionen Kindern. Sie schuften, damit ihre armen, oftarbeitslosen Eltern überleben. Sie ermöglichen es, dass wir unsereHandys, Autobatterien, Pflastersteine, Lederwaren und Textilien nochbilliger einkaufen können. Andere sortieren in Asien und Afrikaunseren Abfall fürs Recycling - erleichtern so unserUmweltgewissen. Ach könnten die Billigwaren reden und die Stimmender Kinder hörbar machen! Es stimmt: Kinderarbeit gab es früher auchin Europa. Und es stimmt: Manche Arbeiten machen Kinder sogar gern,etwa wenn sie den Eltern in der Landwirtschaft zur Hand gehen. DieGrenze zur Ausbeutung beginnt, wo eine Kindheit und die Chance aufein anderes Leben zerstört werden.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell