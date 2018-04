Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Israel/zum Gaza-Streifen

Bielefeld (ots) - Israel will am 14. Mai den 70. Jahrestag seinerGründung feiern. Die Palästinenser nennen diesen Tag »Nakba«:Katastrophe. Und man muss leider befürchten, dass es zu einer solchenkommen könnte. Denn es gibt ein Szenario, das den jüdischen unddemokratischen Staat mit Sorge umtreibt. Wie könnte Israelreagieren, wenn Hunderttausende Palästinenser im Westjordanland undim Gaza-Streifen am 14. Mai zur Grenze marschieren und gegen dieVertreibung vor 70 Jahren, gegen die Besatzung seit 51 Jahren, gegendie Abriegelung Gazas seit elf Jahren und für ein Recht aufRückkehr demonstrieren sollten - und dabei womöglich die Grenzeübertreten wollten? Einen Vorgeschmack darauf, was dem Nahen Ostenund der Welt Mitte Mai bevorstehen könnte, geben in diesen Tagendie Proteste in Gaza. Die Aktion »Marsch der Rückkehr«, angeblichorganisiert von 20 jungen Aktivisten in Gaza, will sechs Wochen langPalästinenser gegen Israel mobilisieren - und einer ForderungAusdruck verleihen, die unrealistischer nicht sein könnte und daherbei Verhandlungen auch kein Thema mehr ist: das Recht auf Rückkehrder 1948 geflohenen oder vertriebenen 750.000 Araber - und ihrerNachkommen bis heute. Da die Palästinenser als einzige Volksgruppeihren Flüchtlingsstatus vererben dürfen, hätten etwa fünf MillionenAraber das Recht, von Israel und seinen 8,3 Millionen Einwohnernaufgenommen zu werden. Für den jüdischen Staat wäre dasgleichbedeutend mit dem Ende seiner Existenz. Und genau darum geht esder in Gaza herrschenden Hamas und anderen radikal-islamischenGruppen: Israel soll ausgelöscht werden. Und so schickt die Hamaswieder Frauen und Kinder in den Kampf gegen die übermächtige Armee,um Opfer und Bildmaterial zu produzieren, das der Welt sagen soll:Israel ist der böse Aggressor, dem das Leben palästinensischer Frauenund Kinder egal ist. Dumm nur, dass beim Angriff auf Israeloffensichtlich vor allem islamistische Terroristen zu Tode gekommensind. Das schadet der Propaganda. Der Plan der Hamas ist perfide:Wären die Opfer zahlreicher, jung und weiblich gewesen, hätten UNund EU gegenüber Israel nicht so moderat reagiert und mehr gefordertals eine »unabhängige Untersuchung der Ereignisse«. SolcheForderungen werden in Israel nicht mal ignoriert, sie werden erstgar nicht wahrgenommen. Aus politischer Sicht ist der »Marsch derRückkehr« durchaus klug. Denn damit erheben die Palästinenser eineForderung, die für Israel so unannehmbar bleiben muss, wie es für diePalästinenser selbst die Anerkennung Jerusalems als IsraelsHauptstadt ist. Dass die USA ihre Botschaft ausgerechnet am 15. Maiin Jerusalem eröffnen wollen, trägt nicht gerade zur Beruhigung bei.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell