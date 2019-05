Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Huawei

Bielefeld (ots) - Wo man hinsieht: überall Verlierer! Da istnatürlich der weltweit zweitgrößte Smartphone-Hersteller Huaweiselbst. Die US-Sanktionen treffen das internationale Geschäft deschinesischen Konzerns schwer. Auch wenn das Betriebssystem Android -vorerst - weiterläuft: An Google-Maps, Gmail und andereGoogle-Dienste haben sich die Verbraucher gewöhnt. Da verzichtetkeiner gern. Dass sich das Mitleid dennoch in Grenzen hält, liegtdaran, dass sich Peking selbst nicht scheut, Angebote ausländischerKonzerne zu reglementieren. Mehr Mitleid verdient Europa, obwohl esnicht direkt betroffen ist. Aber die Wirkungen, die Donald TrumpsSanktionen auslösen, zeigen einmal mehr, dass Europas Wirtschaftkeine Alternativen gegen die Giganten aus China und den USAbereithält. Verlierer sind aber auch die USA und die US-Wirtschaft.Nach der Kündigung des Iran-Abkommens bestätigt sich einmal mehr:Geschäftliche Absprachen sind nichts wert, wenn sich der Mann imWeißen Haus in den Kopf setzt, für ein Ziel ohne Rücksicht aufVerluste maximalen Druck aufzubauen.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell